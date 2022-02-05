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Misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu... O anlar kamerada - Son Dakika

Misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu... O anlar kamerada

05.02.2022 08:49

Misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu.

Misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu... O anlar kamerada

Aracın elektronik aksamının çalındığı anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Bağcılar'da oturan arkadaşına misafirliğe giden şahsın aracının camını kıran hırsızlar, elektronik aksamı çalarak kayıplar karıştı. Araçtan yaklaşık 10 bin TL malzemenin çalındığı öğrenilirken, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşına misafirliğe giden Rüzgar Topçu, aracını park ederek arkadaşının evine çıktı. Bu sırada araca yanaşan hırsızlar, aracın camını kırarak içerisindeki elektronik aksamı çalarak kayıplara karıştı. Aracına geri gelen Topçu, ise aracının camlarının kırıldığını ve elektrik aksanının çalındığını fark etti. Yaklaşık 10 bin TL'lik malzemenin çalındığı öğrenilirken, yaşanan hırsızlık anı apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Ben hırsızla karşılaşabilirdim bana zarar verebilirdi"

Yaşananları anlatan Rüzgar Topçu ise, "Bağcılar Kirazlı Mahallesi'ndeydim misafirliğe gitmiştim. 10 saniye içerisinde gerçekleşen bir durum. Birisi beni aradı arabamın camının kırıldığını söyledi. Ben 5 dakika erken insem belki hırsızla burun buruna geleceğim. Küçük meblağlar için insanların canı sıkılıyor. Bende ilk defa oraya misafirliğe gittim. Başıma böyle bir şey geldi. Ama sürekli oluyormuş orada bu tarz konular. Ben hırsızla karşılaşabilirdim bana zarar verebilirdi durduk yere başımız yanacaktı yani gidip çalışsınlar" dedi.

Misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu... O anlar kamerada
Misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu... O anlar kamerada
Misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu... O anlar kamerada
Misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu... O anlar kamerada
Misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu... O anlar kamerada
Misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu... O anlar kamerada
Misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu... O anlar kamerada

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Türk Lirası, Bağcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Misafirliğe gitti, 30 dakika içerisinde aracı soyuldu... O anlar kamerada - Son Dakika
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