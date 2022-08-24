BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda ilerleyen bisiklet sürücüsü hafriyat kamyonunun arkasına takıldı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bağcılar Basın Ekspress mevkiinde dün gece saatlerinde bisiklet sürücüsü yolda seyir halindeyken hafriyat kamyonunun peşine takıldı. Hafriyat kamyonuyla yakın mesafeden yapılan sürüşün nedeni bilinmezken, tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KAMYONUNUN ARKASINDAKİ BİSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika