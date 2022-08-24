İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KAMYONUNUN ARKASINDAKİ BİSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika
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İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KAMYONUNUN ARKASINDAKİ BİSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU

24.08.2022 10:00

BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda ilerleyen bisiklet sürücüsü hafriyat kamyonunun arkasına takıldı.

BAĞCILAR Basın Ekspres yolunda ilerleyen bisiklet sürücüsü hafriyat kamyonunun arkasına takıldı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Basın Ekspress mevkiinde dün gece saatlerinde bisiklet sürücüsü yolda seyir halindeyken hafriyat kamyonunun peşine takıldı. Hafriyat kamyonuyla yakın mesafeden yapılan sürüşün nedeni bilinmezken, tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KAMYONUNUN ARKASINDAKİ BİSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-BAĞCILAR'DA KAMYONUNUN ARKASINDAKİ BİSİKLETLİNİN TEHLİKELİ YOLCULUĞU - Son Dakika
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