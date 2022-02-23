Bağcılar Basketbol takımı, Galatasaray'ı yendi - Son Dakika
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Bağcılar Basketbol takımı, Galatasaray'ı yendi

Bağcılar Basketbol takımı, Galatasaray'ı yendi

23.02.2022 17:30

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, bugün oynadığı maçta şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray Spor Kulübü'nü 65-60 yenerek büyük bir başarı elde etti.

2021-2022 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile Galatasaray Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Göztepe Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan ve liseli öğrenciler Bağcılarlı engellileri yalnız bırakmadı.

Heyecanlı geçen maçta mavi beyazlılar, büyük bir üstünlük sağlayarak güçlü rakibini 65-60 yendi. Engelli basketbolcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ligin en büyük takımlarından biri olan Galatasaray'ı yenerek galibiyet elde sporcularımızı kutluyorum. Bu başarının ileriki maçlarda da devam edeceğine inanıyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

Emrah Elban'ın antrenörlüğünü yaptığı Bağcılar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da desteklerinden dolayı Çağırıcı'ya teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler
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