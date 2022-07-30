Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, Küçükçekmece sakinleriyle buluştu - Son Dakika
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Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, Küçükçekmece sakinleriyle buluştu

30.07.2022 13:49
Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, Küçükçekmece sakinleriyle buluştu

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan 'Yüz yüze 100 Gün Projesi' kapsamında bugün Küçükçekmece'de ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından başlatılan 'Yüz yüze 100 Gün Projesi' kapsamında bugün Küçükçekmece'de ilçe sakinleriyle bir araya geldi. Vatandaşlar tarafından güler yüz ve büyük ilgiyle karşılanan Özdemir, sohbet edip onların sorun ve isteklerini dinledi. Geçmiş 20 yıldaki hizmetleri ve AK Parti'nin 2023 vizyonunu anlatan Özdemir, "Küçükçekmece AK Parti belediyeciliğinin özlemini çeken bir ilçe. Buranın İnşallah 2 sene sonra tekrar AK Parti belediyeciliğine kavuşacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın kısa bir süre önce başlattığı 'Yüz yüze 100 Gün Projesi' yoğun bir katılımla devam ediyor. 'Gönüllere sefer düzenlenmesi' olarak da nitelendirilen projenin bugünkü adresi ise İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Küçükçekmece oldu. İstanbul'da bulunan AK Partili belediye başkanları, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin öncülüğünde Küçükçekmece'de toplandı.

Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda bir araya gelen teşkilat mensupları, kendi aralarında yaptıkları toplantının ardından sahaya indi. Belediye başkanları kendileri için belirlenen mahallede ilçe sakinlerini ve esnafı ziyaret etti. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de Kartaltepe Mahallesi'ni sokak sokak dolaşıp vatandaşlarla buluştu. Özdemir, esnaftan hasta ziyaretine cami cemaatinden nikah şahitliğine kadar toplumun farklı kesimleriyle görüştü. Mahalleli tarafından güler yüzle kucaklanan Özdemir, onların sorun, şikayet, istek ve temennilerini dinledi. Özdemir, aldığı notları ilgili kişi ve yetkili makamlara ileteceğini söyledi.

"KÜÇÜKÇEKMECE 2 SENE SONRA TEKRAR AK PARTİ'YE KAVUŞACAK"

Yüz yüze yapılan görüşmeler sırasında Özdemir, geçmiş 20 yıllık dönemde yapılan icraatları ve çalışmalarını ve AK Parti'nin 2023 vizyonunu anlattı. Çok bereketli ve hayırlı bir gün geçirdiklerini söyleyen Özdemir, "Bugün İstanbul'daki AK Parti belediyelerini temsil eden bütün kıymetli belediye başkanlarımızla beraber teşkilatımıza destek olmaya geldik. Hiçbir ayrım gözetmeden toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldik. Onların sesine kulak verdik. Burası AK Parti belediyeciliğine alışık bir ilçe. 3 yıl önce farklı bir tercih olmuştu. Şimdi Küçükçekmece AK Parti belediyeciliğinin özlemini çeken bir ilçe. Buranın İnşallah 2 sene sora tekrar AK Parti belediyeciliğine kavuşacağına yürekten inanıyorum. Bağcılar Belediye Başkanı olarak ben çok umutluyum. 2023'te AK Partimizin ve başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en güzel sonucu alması için en iyi desteği vereceğiz" diye konuştu.


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AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARI KÜÇÜKÇEKMECE'DE AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANLARI KÜÇÜKÇEKMECE'DE AK Parti'nin 'Yüz Yüze 100 Gün' programı Küçükçekmece'de başladı AK Parti'nin 'Yüz Yüze 100 Gün' programı Küçükçekmece'de başladı
Kaynak: DHA

Küçükçekmece, İstanbul, AK Parti, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, Küçükçekmece sakinleriyle buluştu - Son Dakika

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