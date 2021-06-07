Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen engelli sporcuları ağırladı - Son Dakika

Kızılay, 2021 yılı için kurban vekalet bedelini yurt içinde 1050 TL, yurt dışında ise 125 dolar veya 105 avro olarak belirledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Mayıs-7 Haziran tarihleri arasında Polonya'nın Bydgoszcz şehrinde düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Takımı yurda döndü.

Yarışmalarda toplam 7 madalya kazanan Hamide Doğangün, Zübeyde Süpürgeci ve Zeynep Acet, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yı ziyaret etti. Milli sporculara Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Fatma Şahin, antrenör Ömer Cantay ve milli sporcu Hamza Doğan da eşlik etti.

Engelli milli sporcuları çiçeklerle karşılayan Çağırıcı, onları makamında ağırladı. Başarılarından dolayı sporcuları kutlayan Çağırıcı, "Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda göğsümüzü kabarttı. Sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Kendileriyle gurur duyuyorum. Onlara verilen imkanın ürüne dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Şampiyonada derece alan sporcularımız şimdi ara vermeden hızlı bir kamp sürecine girecekler. Eylül ayında Tokyo'daki olimpiyatlarda ülkemizi temsil edecekler. Kendilerine orada da başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Zübeyde Süpürgeci, verdiği destekten dolayı Çağırıcı'ya teşekkür etti. Hamide Doğangün de "Altın Kızlar" olarak Tokyo'ya da damga vuracaklarını belirtti.

Polonya'daki turnuvada T54 kategorisi kadınlar 100 metre finalinde yarışan Zübeyde Süpürgeci, 16,83'lük derecesiyle Avrupa rekoru kırarak birinci olmuş ve altın madalya kazanmıştı. Süpürgeci, bir de ikincilik derecesi almıştı. Hamide Doğangün 3 gümüş ve Zeynep Acet de 2 bronz madalya kazanmıştı.