Son Dakika Haberleri: Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'dan engelli atletlere tebrik

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'dan engelli atletlere tebrik

1 saat önce

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türk Milli Takımı adına İsviçre'da yarışan ve madalya kazanan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı sporcularını tebrik etti.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı'dan engelli atletlere tebrik, System.String[]
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Türk Milli Takımı adına İsviçre'da yarışan ve madalya kazanan Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Atletizm Takımı sporcularını tebrik etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre İsviçre'nin Nottwil kentinde düzenlenen Grand Prix yarışlarında milli sporcular birer altın, gümüş ve bronz madalya aldı.
Başkanı Lokman Çağırıcı, T53 kategorisi kadınlar 400 metrede altın, 800 metrede ise bronz madalya kazanan Hamide Doğangün ile F46 gülle atmada gümüş madalya alan Hamza Doğan'ı kutladı.
Çağırıcı, antrenör Ömer Çantay ve sporcuların Bağcılar'ı katıldıkları yarışlarda her zaman en iyi şekilde temsil ettiğini belirterek, "İnşallah Dubai'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası ile 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan da madalyalarla dönecekler." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:59 Kaynak: AA
A Milli Futbol Takımı, Lokman Çağırıcı, İsviçre, Bağcılar, Spor
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