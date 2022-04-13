BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞIRICI, İSTİFA ETTİ - Son Dakika
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BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞIRICI, İSTİFA ETTİ

13.04.2022 01:33

BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kalp rahatsızlığı nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı. Başkan Çağırıcı, istifasını Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Twitter hesabından açıklama yapan Çağırıcı, 15 yıldır Bağcılar Belediye Başkanlığı görevini yerine getirdiğini belirterek, "Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerekçesiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13.04.2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım" dedi.

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞIRICI, İSTİFA ETTİ
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞIRICI, İSTİFA ETTİ
BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ÇAĞIRICI, İSTİFA ETTİ

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Kaynak: DHA

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