Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, öğrencilere karnelerini verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, öğrencilere karnelerini verdi - Son Dakika

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, öğrencilere karnelerini verdi

6 saat önce

Bağcılar'da 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, öğrencilere karnelerini verdi, System.String[]

Bağcılar'da 2019-2020 eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrenciler, karne heyecanı yaşadı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu ile Gazi Anadolu Lisesinde yarıyıl tatili nedeniyle karne dağıtım töreni yapıldı.

Nevin Mehmet Bilginer İlkokulunda düzenlenen ilk törene, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ile okul idaresi ve öğretmenler katıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilere karneleri dağıtırken öğretmenlere de gül verdi. Tören sırasında "Lokman Amca" diyerek öğrencilerin sevgi gösterisinde bulunduğu Çağırıcı, çocukları alınlarından öperek, başarılar diledi.

Öğrencilerinin öğretmenleri refakatinde hazırladığı resim ve diğer el sanatı örneklerinin yer aldığı sergi büyük beğeni topladı. Davetliler öğrencilerin geçmişten günümüze ulaşan ev aletlerinden oluşan sergiyi ilgiyle gezdi. Daha sonra öğrenciler Karadeniz yöresine ait halk oyunu gösterisi yaptı ve İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Başkan Çağırıcı, "Evlatlarımızı emanet ettiğimiz güler yüzlü, çalışkan vefakar öğretmenlerimize ne yapsak az olur. Öğrencilerimiz de yarıyıl tatillerini en iyi şekilde değerlendirsin. Karnesi pekiyi olanları tebrik ediyorum. Zayıf olanlar da üzülmesin, çok çalışarak inşallah telafi edecekler." dedi.

Yarıyıl tatili ve karne dağıtım töreni daha sonra Gazi Anadolu Lisesinde devam etti. Törende, öğrencilere karneleri verildi.

Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:24 Kaynak: AA
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