Bağcılar Belediye Başkanı, gençlerle açık hava programında buluştu - Son Dakika

Gençlerle bir araya gelen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, hem onların beklenti ve isteklerini dinledi hem de birlikte şarkılar söyleyip keyifli zaman geçirdi. Ülkenin geleceğini inşa etmede esas unsurun gençlerde olduğunu söyleyen Çağırıcı, "Gençlerin fikirleriyle işin içinde olması çalışmaların daha moralli ve güçlü şekilde yürümesini sağlıyor" dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Güneşli Mahallesi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" etkinliğine katıldı. Koca Yusuf Parkı'nda akşam saatlerinde gerçekleşen açık hava programına mahalle gençleri yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin geleceği olan pırıl pırıl gençleri karşısında görmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Çağırıcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin geleceğini inşa etmeye çalışırken esas unsurun gençlerde olduğuna inanıyorum. Gençlerin vereceği omuz desteği çok önemli. Gençlerin fikirleriyle işin içinde olması çalışmaların daha moralli ve güçlü şekilde yürümesini sağlıyor. Sizin fikirlerinizi önemsiyoruz. Gençlerin fikirlerinden proje üreteceğimize inanıyoruz. Türkiye başta savunma sanayi olmak üzere çok güzel atılımlar ortaya koyuyor. Dünyada rol biçilen ülke değil rol biçen ülke konumuna geldik" dedi.

Birlikte şarkı söylediler

Buluşmanın istişare kısmında ise Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan katılımcıların sorularını cevaplayıp, beklenti ve isteklerini dinledi. İlerleyen saatlerde ise gençler, mini bir konserle geceye renk kattı. Çağırıcı da söylenen yöresel türkülere ve son dönemin popüler şarkılarına eşlik etti. Yetkililer, pandemi sebebiyle ara verilen bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL