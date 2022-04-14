Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın istifasında cinsel içerikli görüntülerle tehdit iddiası - Son Dakika
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Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın istifasında cinsel içerikli görüntülerle tehdit iddiası

14.04.2022 23:40

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamayla 15 yıldır yürüttüğü görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı. Ancak Çağırıcı'nın istifasının perde arkasında, cinsel içerikli görüntüleriyle tehdit edilmesine ilişkin bir soruşturmanın yattığı iddia edildi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 15 yıldır yürüttüğü görevinden istifa etti. Dün Twitter hesabından bir açıklama yapan Çağırıcı, "Daha önce mevcut olan kalp sorunlarımın tekrarlaması sonucu, beni çok sevdiğim Bağcılar halkına hizmetten alıkoyacağı gerekçesiyle karşı karşıya kaldım. Kıymetli hekimlerimizle yaptığımız istişareler neticesinde, görevi bırakmam gerektiği kanaatine vardım. Dolayısıyla 13 Nisan 2022 tarihi itibarıyla Bağcılar Belediye Başkanlığı görevimden istifa etme kararı aldım" dedi.

"RABBİM SAĞLIK VERDİKÇE LİDERİMİN YANINDA OLACAĞIM"

Açıklamasında, "Hayatımın en verimli yıllarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la yol arkadaşı olarak millete hizmet yolunda geçirmemizi nasip eden rabbime şükrediyorum" diyen Çağırıcı, "Rabbim sağlık verdiği sürece, liderimin ve partimin yanında olacağımın bilinmesini ister, tüm gönül dostlarımdan dua beklerim" ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın istifasında cinsel içerikli görüntülerle tehdit iddiası

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ İDDİASI

Çağırıcı'nın istifası kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Halk TV'den Seyhan Avşar'ın gündeme getirdiği bir iddia ise neredeyse istifayı bile gölgede bıraktı. Lokman Çağırıcı'nın, biri kadın iki kişi tarafından, cinsel içerikli görüntülerle kendisine şantaj yapıldığı iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurduğu iddia edildi.

ŞÜPHELİLERİN 10 MİLYON DOLAR İSTEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Konuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.M. ile Z.K. adlı şüphelilerin, 10 Nisan Pazar günü savcılık ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi. Şüphelilerin Çağırıcı'dan görüntülere karşılık 10 milyon dolar istedikleri önü sürüldü.

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