Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, İBB Meclisi'ne ulaşımla ilgili rapor sundu Açıklaması - Son Dakika
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Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, İBB Meclisi'ne ulaşımla ilgili rapor sundu Açıklaması

16.06.2022 19:17
Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, İBB Meclisi'ne ulaşımla ilgili rapor sundu Açıklaması

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'ne ulaşımla ilgili rapor sunarak, "Her seferinde 16 milyon İstanbullu diye cümleye başlayan sayın başkanın, 16 milyon İstanbullunun trafik çilesine kalıcı çözümler bulamadığını görüyoruz.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'ne ulaşımla ilgili rapor sunarak, "Her seferinde 16 milyon İstanbullu diye cümleye başlayan sayın başkanın, 16 milyon İstanbullunun trafik çilesine kalıcı çözümler bulamadığını görüyoruz." dedi.

İBB Meclisi haziran ayı dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Raylı ve Lastik Tekerlekli Toplu Taşıma Sistemleri Arası Etkileşim İnceleme Raporu"nu İBB Meclisine sundu.

İstanbul'un son 3 yılına bakıldığında diğer birçok alanda olduğu gibi ulaşım hizmetlerinde de geriye gidildiğini belirten Özdemir, nüfus ve araç sayısı arttıkça her an yeni yol, kavşak ve alternatif güzergah gereksinimlerinin ortaya çıktığını söyledi.

"18 projenin halen bitmediğini görüyoruz"

Özdemir, AK Parti döneminde başlatılan projeler dışında yeni planlanan tünel, yol ve kavşak olmadığını ifade ederek, "2017'de başlayan 30 yol ve kavşaktan 11 tanesi AK Parti döneminde yapıldı. 1 tanesi de bitmek üzereydi, tamamlandı. Geri kalan 18'inin halen bitmediğini görüyoruz. Şantiyelerin neredeyse tamamı atıl durumda." diye konuştu.

İstanbul'da her gün 700'ün üzerinde yeni aracın trafiğe çıktığına dikkati çeken Özdemir, "Çıkan her bir yeni araç; yeni yollar, yeni kavşak, yeni köprü, yeni viyadük ve yeni otopark alanları ihtiyacını doğuruyor. İstanbul bu görüntüyü hak etmiyor. Her seferinde 16 milyon İstanbullu diye cümleye başlayan sayın başkanın 16 milyon İstanbullunun trafik çilesine kalıcı çözümler bulamadığını görüyoruz." dedi.

Özdemir, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde otopark sözleri verdiğini de hatırlatarak, "Şu ana kadar İstanbul'da 60 bin araç kapasiteli otoparkı bitirmiş olmalıydı. Hangi ilçede CHP'li I·BB yönetimi döneminde başlayıp bitirilen bir otopark var?" ifadelerini kullandı.

Her gün televizyonlarda ve sosyal medyada bir otobüsün yolda kaldığına, yandığına veya arızadan dolayı kaza yaptığına şahit olunduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"AK Parti döneminde İstanbul'a 2 bin 250 adet otobüs alınmıştı. Peki son 3 yılda İstanbul'da filoya kaç otobüs kazandırıldı? Sadece 160 adet metrobüs alım sözleşmesi yaptılar. Buradan İstanbullulara soruyorum; son 3 yılda İstanbul'da ulaşımı rahatlatacak proje gördünüz mü? Göremezsiniz çünkü yok. Biz I·BB Meclisi olarak, CHP'li İstanbul yönetiminin hatalarını, eksiklerini ve yanlışlarını ifade etmek zorundayız ve bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz."

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Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Abdullah Özdemir, İstanbul, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, İBB Meclisi'ne ulaşımla ilgili rapor sundu Açıklaması - Son Dakika

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