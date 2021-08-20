BAĞCILAR BELEDİYESİ, 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI'NDA - Son Dakika
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BAĞCILAR BELEDİYESİ, 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI'NDA

BAĞCILAR BELEDİYESİ, 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI'NDA

20.08.2021 19:35

BAĞCILAR BELEDİYESİ, 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI'NDAGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları için uğurladığı kafilede Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımından Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci de yer alıyor.

BAĞCILAR BELEDİYESİ, 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI'NDA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları için uğurladığı kafilede Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler takımından Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci de yer alıyor. Bağcılar'ın gururu iki milli sporcu, 160 ülkeden 4 bin 400 sporcunun yarışacağı turnuvadan madalyayla döneceklerinin sözünü verdi.

Tokyo'da 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2020 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli sporcular dün İstanbul Havalimanı'nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katıldığı törenle Japonya'ya uğurlanmıştı.

Ay yıldızlı bayrağı en yükseğe çektirmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak için yola çıkan Türkiye Milli Takımı'nda Bağcılar Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü'nden Hamide Doğangün ve Zübeyde Süpürgeci de bulunuyor. Altın Kızlar olarak da anılan bu ikiliye antrenör Ömer Cantay da eşlik ediyor. Bugüne kadar katıldıkları şampiyonalardan madalyalarla dönen Doğangün ve Süpürgeci, Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye atletizm dalında yarışacak.

Dereceyle döneceğine inanıyorum

Sporcular kadar heyecanlı olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sporcularımız paralimpik oyunlar için uzun zamandır özverili bir şekilde hazırlanıyorlar. Bugüne kadar gittikleri bütün turnuvalarda sözlerini tutup madalya kazanan Hamide ve Zübeyde'nin yine dereceyle döneceğine inanıyorum. Sporcularımın elinden gelenin en iyisini yapacağından ve göğsümüzü kabartacağından en ufak bir şüphem yok. Bütün milli sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.

Turnuvada 160 ülke ve bölgeden yaklaşık 4 bin 400 sporcu 22 dalda yarışacak.

Oluşturulma Tarihi : 20. 08. 2021 Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılar Belediyesi desteğiyle elektrikli, otonom ve... Bağcılar'da Yaz Kur'an Kursu sona erdi Başkan Çağırıcı, "Gençlik Fısıltıları"nda gençlere seslendi Bağcılar'da 20 bin kişiye aşure ikram edildi Enderunlu Kerem, yeni projesiyle Teknofest'te İstanbul Havalimanı'na 40 kişilik istihdam Karadeniz İçin Birlik Olma Vakti Pandemi üniversite tercihlerini de etkiledi İçişleri Bakanı Soylu ile Lokman Çağırıcı afet bölgesi... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum BAĞCILAR BELEDİYESİ, 2020 TOKYO PARALİMPİK OYUNLARI'NDA - Son Dakika


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