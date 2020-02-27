Bağcılar Belediyesi 28 Şubat konulu panel düzenledi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, "28 Şubat Postmodern Darbesi" konulu panel düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü gazeteci yazar Ekrem Kızıltaş yaparken, panele konuşmacı olarak eski AK Parti Milletvekili Avukat Fatma Benli, emekli öğretmen Hatice Buladı ve dönemin mağdurlarından Ömer Alcep katıldı.

Benli, yaptığı konuşmada, Aliya İzzetbegoviç'in "Unutmayın unutursanız tekrarlanır" sözlerini hatırlatarak, "Biz unutursak tekrarlanma ihtimali var mı? Normalde olmaz ama jeopolitik konumu ve tarihsel konumu nedeniyle Türkiye dünyanın en kritik ülkelerinden bir tanesi." dedi.

Türkiye'yi hesaba katmadan dünyayı değiştirebilmenin imkanı olmadığını ifade eden Benli, bu yüzden Türkiye'nin çok partili hayata geçer geçmez 1960 darbesinin yapıldığını belirtti.

Başbakan Adnan Menderes'in idam edildiğini hatırlatan Benli, şöyle konuştu:

"Yetmedi 70-80 darbeleri, sonra 28 Şubat oldu. 'AK Parti geldi, işler rayına girdi' dediğimizde Genelkurmay Başkanlığı e-bildiri yayınladı. E-muhtırayı verdiler. AK Parti hakkında kapatma davası açtılar. Buna rağmen ayakta durduğumuz için 2010'da askeri vesayeti ortadan kaldırdığımızda 'Durun artık' dedik. 'Darbe olmayacak ve kararı sadece bizim seçtiğimiz insanlar verecek' diye düşünüyorduk ki 15 Temmuz oldu. Bizim her daim düşmanımız olacak. Bu düşmanlar bizim içimizdeki insanları kullanarak bize zarar vermeye çalışacak. Geçmişten ders alırsak bize zarar veremezler. Başkaları bizim çocuklarımızın geleceğini çalmasın diye biz bugün buradayız. Hala bu konuyu konuşuyor olmamız da başaramayacaklarını gösteriyor."

Başörtülü olduğu için öğretmenlikten atıldığını ve bütün kapıların kendisine kapandığını söyleyen Hatice Buladı ise "Zorlu şartlarda okuyorsunuz, birisi geliyor size çelme atıyor ve sizi düşürüyor. Hepsinden de ötesi hiç sebebi yokken acı yaşıyorsunuz. Çocuklarınızın yanında bile zorda kalıyorsunuz. Gittiğiniz her yerde kapılar yüzünüze kapanıyor. Devlet kurumlarına girdiğimde hep geri adım atarak girdim. Öğrencilik yıllarında da çalışırken de hep geri adım attım. Kendimi hiçbir yerde göremedim. Bunları zihnen yaşarken bile üzülüyorum. Hayatı acısıyla tatlısıyla beraber yaşıyoruz. Dirayetli olmamız lazım. Savaşmayalım ama donanımlı olalım. Bunların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Ömer Alcep ise 28 Şubat sürecinde yaşananları o zaman dilimine göre değerlendirmemek gerektiğini ifade etti.

Türkiye üzerinden içeriden ve dışarıdan oynanan oyunlara bakıldığında meseleyi birbiriyle ilintili biçimde devam ettirmenin zorunluluk olduğunu düşündüğünü anlatan Alcep, şunları kaydetti:

"Hüzünlü hayat hikayelerin burada aktarmak suretiyle maksadımız, daha sorunsuz sıkıntısız darbeler dönemini geride bıraktığımız bir ülkeye kavuşma arzumuzdur. Geçmişe yönelik anılarımızı bu anlam çerçevesinde değerlendirmeye çalışalım."