Bağcılar Belediyesi 340 bağımlıyı, uyuşturucudan kurtardı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Yeni Bir Ben Bağımlılık Sosyal Destek Projesi" kapsamında bugüne kadar 340 bağımlıya yardım eli uzatıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2015 yılında hayata geçirilen proje ile bağımlı gençler, uyuşturucu alışkanlığından kurtularak yeni bir hayata adım atıyor. Madde bağımlısı bireylerin başvuruları değerlendirildikten sonra planlanan tedavi süreciyle vatandaşlara destek olunuyor. Uzman klinik psikologlar, samimi bir ortamda danışanlarının hikayelerini dinliyor, onlarla beraber yorucu bir yolculuğa çıkıyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Yeni Bir Ben'de bugüne kadar 340 bağımlı, uyuşturucu batağından kurtarıldı. İleri derecede bağımlılık gösteren ve hastaneye yatışı gereken bağımlılar, bağımlılık tedavisi hizmeti veren AMATEM'e yönlendirilerek medikal tedavi süreci başlatıldı.

Bağımlıların hikayeleri uzmanları da şaşırtıyor

Danışanların arasında çok farklı mesleklerden ve yaş gruplarından kişiler bulunuyor. Onların ve yakınlarının anlattıkları kimi zaman uzmanları da şaşırtıyor.

Yeni Bir Ben'e başvuranlardan 23 yaşındaki dolmuş şoförü S.M, arkadaş ortamında başladığı bonzaiden kurtulmak için kendisine zarar verenlerle irtibatını kesti. Terapilere düzenli gelen S.M'nin durumunun iyiye gittiği belirtildi.

31 yaşındaki banka çalışanı A.T. de 3 yıldır evli olduğu eroin bağımlısı eşi M.T'yi kurtarmak için Yeni Bir Ben'e başvurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen A.T, "Eşimle tanıştığımızda uyuşturucu kullandığını biliyordum. Onu çok seviyordum. Böyle bir durumda yalnız bırakamazdım. Sevgimle birlikte onu bu illetten kurtaracağıma inandım. Hayatımı ona adadım. Evlendikten sonra özel hastanede tedavi ettirmek amacıyla bankadan yüksek miktarda kredi çektim. Elinden tutup bütün tedavilere onunla birlikte gittim. Burasının birçok kişiye yardım ettiğini duydum. Son çare olarak buraya geldim. Psikologlarımız çok iyi ilgileniyorlar. İnşallah buradan güzel bir neticeyle ayrılacağız." ifadelerini kullandı.