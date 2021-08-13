Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı - Son Dakika

Batı Karadeniz'de sel felaketinin ardından teyakkuza geçen Bağcılar Belediyesi, afetzedelere yardım eli uzattı. 30 kişilik uzman personel, su tankeri, kuka, CSB, dalgıç motopomp, nakliye kamyonu ve arazi aracıyla arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Ayrıca vatandaşlar için de yiyecek yardımı yapılıyor.

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel baskınlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bağcılar Belediyesi de Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta meydana gelen afetteki yaraları sarmak için harekete geçti. Bu kapsamda ilk olarak sel mağdurları için kuru gıda ve içecekten oluşan temel ihtiyaç maddeleri hazırlandı. Kamyonlara yüklenen yardım malzemeleri, afetzedelere ulaştırılmak üzere bölgeye sevk edildi.

İlk durak Bozkurt, Abana ve Ayancık ilçeleri

Bunun yanında arama-kurtarma konusunda uzman 30 kişilik personel belirlendi. Hızla hazırlıklarını tamamlayan ekip, 2 adet su tankeri, 1 kuka, 1 CSB iş makinesi, 1 kamyon, 15 dalgıç motopomp, 2 arazi aracı ve nakliye kamyonuyla bölgeye hareket etti. Görevlilerin ilk durağı afetin en çok vurduğu Bozkurt, Abana ve Ayancık ilçeleri oldu. Burada arama, kurtarma ve temizleme çalışmalarına başlandı.

"Ellerinden geleni yapıyorlar"

Yaşanan sel felaketi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Biz Bağcılar Belediyesi olarak zaman geçirmeden oradaki vatandaşlarımızın yanında olduk. Ekiplerimiz ne kadar ihtiyaç varsa orada gidermek için ellerinden geleni yapıyorlar. İnşallah birlikte bu felaketin de üstesinden geleceğiz" dedi.

Şimdi 3 ilçede çalışmalarını yürüten ekipler, ihtiyaca göre diğer noktalara da yardım eli uzatacak. - İSTANBUL