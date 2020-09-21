Bağcılar Belediyesi aracılığıyla engellilere iş imkanı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi aracılığıyla 10 engelli, ŞOK Marketleri bünyesinde istihdam edilecek. Mülakata katılanlardan aranan şartlara uyanlar, kasiyer ve reyon görevlisi olarak işe başlayacak.

İşverenler ile iş arayanları buluşturan ve istihdama aracılık eden Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, engelliler için bir program düzenledi. Türkiye'nin önde gelen marketlerinden olan ŞOK Marketler Grubu'nun personel talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR'la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıranlarla irtibata geçti. Yetkililer tarafından ulaşılan 365 kişiye davette bulunuldu.

Yüz yüze görüşmeler yapıldı

Bu amaçla Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda işveren firma olan ŞOK Marketler Grubu'nun insan kaynakları birimi yöneticileriyle iş arayan engelliler bir araya geldi. Başvuru sahiplerinin dosyaları incelendikten sonra yüz yüze görüşmeler yapıldı. Engelliler, maaştan sosyal imkanlara kadar kafalarına takılan bütün soruları sorup cevap aldı. Mülakata gelenler arasından kriterlere uyan 10 kişi markette reyon görevlisi ve kasiyer olarak işe başlayacak.

Kutsal bir görev

Vatandaşın işsizlik problemine hızlı çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Tüm hemşehrilerimizin evine ekmek götürebileceği bir işinin olmasını sağlamak önceliğimizdir. İş adamlarının bizden talepleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerini en kısa sürede işe kavuşturuyoruz. Bir hemşehrimizin işe, aşa kavuşmasına aracılık etmenin de kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum" dedi.

Farklı sektörlerden iş alımları önümüzdeki günlerde de devam edecek. - İSTANBUL