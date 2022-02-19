Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi 2 milyondan fazla çağrıya cevap verdi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi tarafından vatandaşların hizmete hızlı kavuşmaları amacıyla 10 yıl önce hayata geçirilen Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi, 2 milyon 302 bin 654 çağrıyı yanıtladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek ve sorunları kısa sürede çözebilmek amacıyla 2012'de kurulan çağrı merkezi, 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Gece gündüz görev başında olan personel, telefon ve Whatsapp üzerinden gelen çağrılara cevap veriyor.

Geçen 10 yıl içinde çağrı merkezine toplam 2 milyon 302 bin 654 çağrı gelirken, yıllara göre dağılımda 361 bin görüşmeyle en çok çağrıya 2020'de bakıldı. Bu sayının diğer yıllara göre yüksek olmasında pandemi şartlarının etkili olduğu düşünülüyor.

Çağrı merkezini arayan ilçe sakinleri, sokak hayvanları başta olmak üzere çeşitli konularda belediyeyi arayarak sorunların çözülmesini istiyor. Yapılan görüşmelerin ardından konu, ilgili birime yönlendirilerek yetkililerce hemen işlem başlatılıyor.

Çağrı merkezinde, ilçe dışından ağaç budama ve kar yağışı nedeniyle yolları açma talebinin yanı sıra Gaziantep'ten bir sürücünün yolda kaldığını söyleyip çekici hizmeti istemesi gibi ilginç diyaloglar da yaşanıyor.