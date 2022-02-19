Üye Girişi
Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi 2 milyondan fazla çağrıya cevap verdi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi 2 milyondan fazla çağrıya cevap verdi

19.02.2022 11:45
Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi 2 milyondan fazla çağrıya cevap verdi

Bağcılar Belediyesi tarafından vatandaşların hizmete hızlı kavuşmaları amacıyla 10 yıl önce hayata geçirilen Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi, 2 milyon 302 bin 654 çağrıyı yanıtladı.

Bağcılar Belediyesi tarafından vatandaşların hizmete hızlı kavuşmaları amacıyla 10 yıl önce hayata geçirilen Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi, 2 milyon 302 bin 654 çağrıyı yanıtladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek ve sorunları kısa sürede çözebilmek amacıyla 2012'de kurulan çağrı merkezi, 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Gece gündüz görev başında olan personel, telefon ve Whatsapp üzerinden gelen çağrılara cevap veriyor.

Geçen 10 yıl içinde çağrı merkezine toplam 2 milyon 302 bin 654 çağrı gelirken, yıllara göre dağılımda 361 bin görüşmeyle en çok çağrıya 2020'de bakıldı. Bu sayının diğer yıllara göre yüksek olmasında pandemi şartlarının etkili olduğu düşünülüyor.

Çağrı merkezini arayan ilçe sakinleri, sokak hayvanları başta olmak üzere çeşitli konularda belediyeyi arayarak sorunların çözülmesini istiyor. Yapılan görüşmelerin ardından konu, ilgili birime yönlendirilerek yetkililerce hemen işlem başlatılıyor.

Çağrı merkezinde, ilçe dışından ağaç budama ve kar yağışı nedeniyle yolları açma talebinin yanı sıra Gaziantep'ten bir sürücünün yolda kaldığını söyleyip çekici hizmeti istemesi gibi ilginç diyaloglar da yaşanıyor.

YORUMLAR
500
Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi 2 milyondan fazla çağrıya cevap verdi Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi 2 milyondan fazla çağrıya cevap verdi Bağcılar'da 'Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Doğru Türkiye' paneli düzenlendi Bağcılar'da "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılına Doğru Türkiye" paneli düzenlendi Halk Görüşü 28 yaşına girdi Halk Görüşü 28 yaşına girdi

Bağcılar Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi 2 milyondan fazla çağrıya cevap verdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:29 Son dakika! Ateş açıldı! Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşiyle bir Ukrayna askeri yaşamını yitirdi
09:45 Çocuk hırsız önce "hayırlı işler" diledi, sonra eline ne geçerse montuna sıkıştırarak kaçtı!
11:07 Sosyetenin ünlü ailesi karıştı! Anne mahkemeye başvurdu: Aşı karşıtı kızımı bizden uzak tutun, hayatımız tehlike altında!
11:01 Mahkemede sutyenler, külotlar havada uçuştu! Ceza aldı, sevgilisinin iç çamaşırlarını çantasından çıkardı...
10:59 "Basitler iftira atar, dürüstler sabreder!" Şenol Güneş, Murat Sancak'a bu sözlerle yanıt verdi
10:57 Cübbeli Ahmet Hoca'dan, Tarkan'ın "Geççek"i hakkında yorum: Dönemsel olarak manidar!
10:50 Yürüyen merdivende genç kızın eteğinin altından fotoğraf çekti, anında yakayı ele verdi
10:46 KDV indiriminden önce yumurtaya zam yapılmıştı! Bakanlık müfettişleri dedekif gibi zammı araştıracak
10:44 Adriana Lima 40 yaşında üçüncü bebeğine hamile! Video ile duyurdu
10:38 Ferdi kalmak istiyor ama... Fenerbahçe hala kontrat önermedi! Amcası konuştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 11:51:52. #1.12#
SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi Çağrı Merkezi 2 milyondan fazla çağrıya cevap verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement