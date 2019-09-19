Son Dakika Haberleri: Bağcılar Belediyesi e-dönüşüm hizmetlerine e-fatura ile devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Bağcılar Belediyesi e-dönüşüm hizmetlerine e-fatura ile devam ediyor

1 saat önce

Bağcılar Belediyesi, PTT ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarını kullanarak, kağıt kullanımının önüne geçip doğaya katkı sağlamayı hedefliyor.

Bağcılar Belediyesi e-dönüşüm hizmetlerine e-fatura ile devam ediyor, System.String[]

Bağcılar Belediyesi, PTT ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarını kullanarak, kağıt kullanımının önüne geçip doğaya katkı sağlamayı hedefliyor.


Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesiyle (BKMYBSP) merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine yönelik e-Fatura, e-Tahsilat, e- Teminat ve e-Belge gibi mali yönetim uygulamalarının yerel yönetimlere uygulanması kapsamında Bağcılar Belediyesi bir ilki gerçekleştirdi.


Bağcılar Belediyesi ile PTT A.Ş arasında e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter hizmetleri ile ilgili iş birliği protokolü kapsamında, ilk defa bir yerel yönetim e-fatura uygulamasına geçiş yaptı. Projeyle kağıda dayalı süreçlerin ortaya çıkardığı zorlukların ortadan kaldırılması, harcama yönetim sistemi süreçlerinde kontrol düzeyinin arttırılması, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında izlenen yolla yapılacak harcamaların tamamının elektronik ortamda takip edilebilirliği, raporlanması, tasarruf ve mali işlemlerin daha hızlı yerine getirilmesi, e-dönüşüm sürecinin hızlanması amaçlanıyor.


Elektronik faturaların güvenli ve hatasız dolaşımı sağlanıyor


Başta e-Devlet kapısı hizmetleri olmak üzere, e-imza, mobil-imza, e-yazışma, e-arşiv ve KEP gibi önemli uygulamalarının yanında e-fatura, e-arşiv fatura, e- defter hizmetlerini sistemine entegre eden Bağcılar Belediyesi, bu çalışmayla birlikte elektronik ortamda oluşturulan faturaların güvenli ve hatasız şekilde dolaşımını sağlıyor. Tedarikçiler tarafından düzenlenecek olan e-faturalar doğrudan belediyenin sistemine ulaşacağından, faturaların kaybolması, geç gelmesi gibi sıkıntılar ortadan kalkarken; zaman ve işgücü israfının önüne geçiliyor ve kağıt kullanımının da ortadan kalkmasıyla doğaya katkı sağlanıyor. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti
Altın güne yükselişle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Selçuk Bayraktar TEKNOFEST'te verdiği talimatla yanına gelen vatandaşın hayalini gerçekleştirdi Gabar ve Cudi dağlarının etekleri fıstık bahçeleriyle doldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 12:16:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar Belediyesi e-dönüşüm hizmetlerine e-fatura ile devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]