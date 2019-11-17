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Bağcılar Belediyesi Enderun GO Takımı Altıncı Avrupa Gençlik Şampiyonası'na katılıyor

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, milli takım sporcusu olarak Avrupa GO Federasyonu'nun organize ettiği 6. Avrupa Gençlik GO Takım Şampiyonası'na katılacak.

Bağcılar Belediyesi Enderun GO Takımı Altıncı Avrupa Gençlik Şampiyonası'na katılıyor, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, milli takım sporcusu olarak Avrupa GO Federasyonu'nun organize ettiği 6. Avrupa Gençlik GO Takım Şampiyonası'na katılacak. Enderunlu çocukların hedefi turnuvanın düzenleneceği Hırvatistan'dan zaferle dönmek.


Avrupa GO Federasyonu tarafından 17 Kasım 2019 ile Şubat 2020 arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de 6. Avrupa Gençlik GO Takım Şampiyonası düzenlenecek. 18 yaş altı "Gençler" ve 18 yaş üstü "Yetişkinler" kategorilerinde katılmak üzere Türkiye'den iki grup yer alacak. Gençler kategorisinde Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nden Milli Takım'a seçilen 4 öğrenci bulunuyor. Türkiye GO Milli Takımı'na seçilen Enderunlu öğrencilerden Şerif Göktaş, Buğra Yalçın, Mehmet Ali Göktaş ve Mehmet Cemal Çaylak'ın daha önce uluslararası turnuvalardan çok sayıda birinciliği var. Müsabakalara çok sıkı hazırlandıklarını söyleyen öğrenciler, Hırvatistan'dan mutlu haberlerle dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.


Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da uluslararası platformda ülkemizi temsil edecek öğrencilerimize şampiyonada başarılar diledi. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:05 Kaynak: İHA
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