Bağcılar Belediyesi "Halk Meclisi" IOPD ödüllerine aday oldu - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi "Halk Meclisi" IOPD ödüllerine aday oldu

26.05.2021 11:34
Bağcılar Belediyesi

Türkiye'de ilk kez Bağcılar Belediyesi tarafından uygulanan ve halkın yönetime ortak olduğu "Bağcılar Vatandaş Yönetişim Konseyi" projesi, IOPD (Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi) 2021 ödüllerine aday gösterildi.

Bağcılar Belediyesi, yerel yönetimlere örnek olan ve Halk Meclisi'ni içeren bu projesiyle 16 ülkeden aday gösterilen 52 projeyle yarışacak.

Yerel düzeyde geliştirilen katılımcı demokrasi alanındaki yenilikçi deneyimleri takdir etmeyi amaçlayan IOPD (Uluslararası Katılımcı Demokrasi Gözlemevi) tarafından her yıl verilen "Vatandaş Katılımında En iyi Uygulama" ödülü heyecanı devam ediyor. 2021 yılında 16 ülkeden başvuruda bulunan 52 aday arasında Bağcılar Belediyesi'nin Halk Meclisi uygulamasını kapsayan "Bağcılar Vatandaş Yönetişim Konseyi" projesi de yer alıyor. Yapılacak oylama sonucunda en çok oy alan proje ödüle layık görülecek.

Ecdadın şura geleneğinden gelen uygulama

Vatandaşları bu başarılı projeyi desteklemek için oy vermeye çağıran Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Demokrasinin en güzel örneği olan "Halk Meclisi" toplantılarımızda ortak düşüncelerle ilçeyi hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Şeffaf yönetimin en güzel şekilde sergilendiği bu toplantılarımız ecdadın şura geleneğinden günümüze kadar ulaşan güzel bir uygulamadır. Yüz yüze görüşme imkanı buluyoruz. Fikir alışverişi yapıyoruz ve hizmet imkanlarımızı zenginleştiriyoruz. Bunun yanı sıra ilçemizin sorunlarını çözmeye yönelik görüş, düşünce ve temennilerini de alıyor daha iyi yarınlar için projeler üretiyoruz" dedi.

Karşılıklı istişare ve ortak akıl

Bağcılar Vatandaş Yönetişim Konseyi Projesi, Türkiye'de ilk kez Bağcılar Belediyesi tarafından uygulanan bir yönetişim modelidir. Uygulama, ilçe idaresinde belirli aralıklarla karar vericiler ve uygulayıcılar ve mahalle sakinleri ile görüşmek ve ilçe genelinde yaşanan sorunları ilk elden yetkili veya ilgili karar vericilerle paylaşmak şeklinde yürütülmektedir. Halk meclislerinde oluşturulan paylaşım ortamında bir yanda yöre halkı, diğer yanda İlçe Belediye Başkanı, Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürleri, Kaymakam, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve parti temsilcileri yer almaktadır.

Halk Meclisleri, resmi prosedürleri, dilekçeleri, başvuruları, e-postaları, mesajları ve benzeri aracılık araçlarını ortadan kaldırarak, ilçe sakinleri için çözüm üretmek ve özellikle "acil kararlar almak" için önemli bir fırsattır.

Tam anlamıyla bir "yönetişim modeli" olan Halk Meclisleri, ilçenin halkla alınan kararlarla veverilecek hizmetlerle birlikte yönetildiğini gösteren bir model olarak Bağcılar İlçesinde uzun yıllardır uygulanmakta.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi 'Halk Meclisi' IOPD ödüllerine aday oldu - Son Dakika


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