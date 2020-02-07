Bağcılar Belediyesi ile Kragujevac Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi ile Kragujevac Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi ile Kragujevac Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

7 saat önce

Bağcılar Belediyesi ile Sırbistan'ın büyük şehirlerinden Kragujevac Belediyesi arasında, kültür, turizm, kentsel ve tarihi mirası koruma, belediyeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan iş birliği protokolü imzaladı.

Bağcılar Belediyesi ile Kragujevac Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi ile Sırbistan'ın büyük şehirlerinden Kragujevac Belediyesi arasında, kültür, turizm, kentsel ve tarihi mirası koruma, belediyeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan iş birliği protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediyesi heyeti, Sırbistan'ın dördüncü büyük şehri olan Kragujevac Belediyesini ziyaret etti. Kragujevac Belediye Başkanı Radomir Nikolic, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve beraberindekileri makamında ağırladı.


Başkan Lokman Çağırıcı evlad-ı fatihan diyarı Balkanlarda, şehirler arası iş birliği ve tecrübe paylaşımına önem verdiklerini söyledi.

Kazakistan'dan Almanya'ya, Arnavutluk'tan Bulgaristan'a kadar çok sayıda ülkede belediyelerle benzer ilişkilere sahip olduğunu ifade eden Çağırıcı, "Kragujevac ile işbirliğinin başlangıcına büyük önem veriyoruz. Balkanlar bizim için çok önemli bir bölge ve Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan ve Kosova'da 6 belediyeyle iş birliği protokollerimiz bulunuyordu. Sırbistan'ın önemli şehirlerinden Kragujevac ile bu sayı 7 oldu. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kragujevac Belediye Başkanı Radomir Nikolic ise "Tarih sadece bizi değil, aynı zamanda gelecekteki iş birliğinin üzerine inşa edilmesi gereken insanların kültürünü, geleneklerini ve alışkanlıklarını da birbirine bağlıyor. Kragujevac ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği mükemmel bir işbirliğine sahip, birçok projede birlikte çalıştık ve gelecekte işbirliğinin her zamankinden daha güçlü olacağına inanıyorum. Kragujevac'ta fabrika açan birkaç Türk yatırımcı var ve bu yüzden Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında da işbirliği yapabileceğimize inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Başkanların samimi geçen görüşmesi sonunda iki belediye arasında kültür, turizm, kentsel ve tarihi mirası koruma, belediyeler arası bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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