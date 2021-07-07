Bağcılar Belediyesi ile Litvanya iklim değişikliğiyle mücadele için el ele verdi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, Avrupa Birliği (AB) ile Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortak finanse edilen, Batı Balkanlar ve Türkiye'de enerji dönüşümünü sağlamayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlayan proje için pilot belediye seçildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AB ile Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen "Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye'de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the Western Balkans and Turkey)" için Bağcılar Belediyesi destek almaya hak kazandı.

Bu kapsamda Bağcılar Belediyesinin daha önce iklim değişikliği etkilerinin azaltılması konusunda imzaladığı "Başkanlar Sözleşmesi" ve "Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı"nın geliştirilmesine destek verilecek.

Tasarının detaylarını ve planını görüşmek için projenin Türkiye ayağını yürütecek olan Litvanya Cumhuriyeti Merkezi Proje Yönetimi Ajansı (Central Project Management Agency-CPMA) ile Bağcılar Belediyesi yetkilileri bir araya geldi.

Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Vaida Stankeviciene, Litvanya Büyükelçiliği İkinci Sekreteri Gediminas Danisas, EU4 Enerji Dönüşümü Projesi Türkiye Takım Lideri Daive Matoniene, Türkiye Enerji ve İklim Politikaları Uzmanı İpek Gülkaya Taşgın, belediye başkanı yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Toplantıda, detaylar görüşüldükten sonra imzalanacak sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Proje, Batı Balkanlar ve Türkiye'de enerji dönüşümünü sağlamayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, projenin tüm canlıları ilgilendiren çok önemli bir proje olduğunu belirterek, "Birlikte mücadele ederek bu konularla ilgili sonuç alabiliriz. Çalışmalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

EU4 Enerji Dönüşümü Projesi Türkiye Takım Lideri Daive Matoniene Matoniene ise Bağcılar Belediyesinin özellikle vizyonunuzdan ve gerçekleştirdikleri çalışmalardan çok etkilendiklerini, birlikte yapacağımız iş birliğiyle Bağcılar'ın diğer kurumlara örnek olması adına bir çalışma içerisinde olacaklarını kaydetti.

Bağcılar Belediyesi, daha önce imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi gereği ilçedeki karbondioksit salınımını 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı vadetmişti.