Son Dakika Haberleri: Bağcılar Belediyesi, ilkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıttı
Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi, ilkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıttı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, ilkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıttı

7 saat önce

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında ilkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıtıldı.

Bağcılar Belediyesi, ilkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıttı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından "Ağız ve Diş Sağlığı Haftası" kapsamında ilkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıtıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklara ağız ve diş sağlığının önemini vurgulamak amacıyla özel bir program düzenlendi.

Üsküp İlkokulunda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, konuşmasında, "En fazla ihmal ettiğimiz dişlerimiz oluyor. Hastalıkların birçoğu da dişten kaynaklanıyor. O yüzden dişlerimizin sağlığı çok önemli. Şimdiden dişlerinizi fırçalamaya başlarsanız dişleriniz sağlıklı olur ve onları kaybetmezsiniz." ifadelerini kullandı.

Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli diş hekimi Anıl Geda da diş sağlığının korunması ve ağız bakımıyla ilgili bilgilerin yer aldığı sunum yaptı.

Programın ardından Çağırıcı ve sağlık görevlileri, ilkokuldaki öğrencilere diş macunu ve fırçası dağıttı.

Öte yandan 1400 öğrenciye diş taraması, 350 öğrenciye de florür uygulaması yapıldı.

Bağcılar Belediyesi, Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Üsküp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalıştığı firmaya ait 250 bin lirayı çaldı! Kapkaç anı saniye saniye kamerada
Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı Eniştesini öldürüp başında polisin gelmesini bekledi YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:20:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar Belediyesi, ilkokul öğrencilerine diş macunu ve fırçası dağıttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]