Bağcılar Belediyesi kapalı pazar alanını dezenfekte etti - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi kapalı pazar alanını dezenfekte etti

46 dakika önce

Bağcılar Belediyesi kapalı pazar alanını dezenfekte etti Korovirüsü'ne karşı Fevziçakmak Mahallesinde bulunan pazar yeri dezenfekte edildi Bağcılar Belediyesi dünyada ve Türkiye'de etkili olan Korona virüsüne karşı Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan kapalı Pazar yerini dezenfekte etti.

Bağcılar Belediyesi kapalı pazar alanını dezenfekte etti

Korovirüsü'ne karşı Fevziçakmak Mahallesinde bulunan pazar yeri dezenfekte edildi

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi dünyada ve Türkiye'de etkili olan Korona virüsüne karşı Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan kapalı Pazar yerini dezenfekte etti.

Bağcılar Belediyesi Fen İşleri Daire Müdürlüğü esnafların ve vatandaşların sağlığı için Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan kapalı Pazar yerini dezenfekte ettirdi. Kapalı pazarın dezenfekte işlemini özel giysili temizlik personelleri gerçekleştirdi.

Kapalı pazarın her noktası dezenfekte edilerek virüsün yayılamaması için koruma sağlandı. Yerlerden Pazar tahtalarına, duvar diplerinden kolon altlarına kadar her yer püskürtme yöntemi ile dezenfekte edildi.

Bağcılar Belediyesi kapalı pazar alanını dezenfekte etti

Bağcılar Belediyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:01 Kaynak: İHA
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