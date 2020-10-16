Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti - Son Dakika

Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti

16.10.2020 10:47
Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yeni açılacak bir et restoranında istihdam edilmesi için ilçe sakinlerine aracılık etti.

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, yeni açılacak bir et restoranında istihdam edilmesi için ilçe sakinlerine aracılık etti. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen programda iş arayanlar ile işveren bir araya geldi. Mülakat değerlendirmesi sonucunda aranan kriterlere uyanlar, kasiyer, temizlikçi, depocu ve garson branşlarından birinde çalışmaya başlayacak. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sağlıktan gıdaya tekstilden özel güvenliğe kadar çeşitli sektörlerde istihdama devam ediyoruz. Bu proje sayesinde sadece son üç yılda 1354 kişinin ekmek sahibi olmasına aracılık ettik. İş sahibi olan hemşerilerimizin gülen yüzü her şeye değiyor" dedi

Şirketlerin talepleri doğrultusunda ilçe sakinlerinin istihdam edilmesine yönelik etkinlikler düzenleyen Bağcılar Belediyesi, yeni bir buluşmaya imza attı. Türkiye'nin önde gelen bir et restoranı, Mahmutbey Mahallesi'nde yeni açılacak bir şube için personel talebinde bulundu. Bu istek doğrultusunda Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi de kayıtlı üyelerle gerek telefonla gerekse mesaj yoluyla irtibata geçti. 18-45 yaş arasındaki 1138 kişiye davette bulunuldu.

"İŞ SAHİBİ OLANLARIN GÜLEN YÜZÜ HER ŞEYE DEĞİYOR"

Bu amaçla Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen toplantıya restoranın yöneticileriyle iş arayanlar katıldı. Yeni işyerinde çalışma şartlarını dinleyen davetliler, başvuru şartlarını öğrendikten sonra yüz yüze görüşmeler yaptı. İncelemenin ardından kıstasa uyan kişiler, garson, temizlikçi, kasiyer ve depocu olarak iş başı yapacak.

Pandemi sürecinde sıkıntı yaşayan işsizlere ekmek kapısı için aracılık ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sağlıktan gıdaya tekstilden özel güvenliğe kadar çeşitli sektörlerde istihdama devam ediyoruz. Bu proje sayesinde sadece son üç yılda 1354 kişinin ekmek sahibi olmasına aracılık ettik. İş sahibi olan hemşerilerimizin gülen yüzü her şeye değiyor" dedi.20 Ekim'de açılacak olan restorana 30 eleman alınacak.


Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti
Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti
Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti
Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti
Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti
Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti
Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti
Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti
Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti
Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti
Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti

Bağcılar Belediyesi, Mahmutbey, İstihdam, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Belediye son üç yılda 1354 kişinin iş sahibi olmasına aracılık etti - Son Dakika

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