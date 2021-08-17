Bağcılar Kariyer Merkezi aracılığıyla İstanbul Havalimanı'na 40 kişilik istihdam - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi'nin aracılığıyla yapılan toplantıyla İstanbul Havalimanı'nın kargo hizmetleri bölümünde 40 kişinin istihdam edilmesine aracılık edildi. Başvuruda bulunan adaylar arasından aranan özelliklere uyanlar havalimanında uçak kargo sevkiyat personeli olarak işe başlayacak.

Kurulduğu günden bu yana bin 500'ü aşkın kişinin iş sahibi olmasını sağlayan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, sağladığı mevcut istihdam rakamlarıyla ekonomiye önemli bir katkı sunuyor. Bu yönde yapılan organizasyonların sonuncusuna 3 bin kişiye davette bulunuldu.

40 kişi kargo sevkiyat personeli olacak

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen programa, 80 kişi katılım gösterdi. Toplantıda şirket yöneticileri, form dolduran kişilerle daha sonra yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Mülakatı tamamlayan yetkililer, yapacakları incelemenin ardından kriterlere uyan 40 kişiyi uçak kargo sevkiyat personeli olarak işe alacaklarını söyledi.

On binlerce ailenin geçimine katkı sunuyoruz

İş veren ile iş arayanı bir araya getirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Dolaylı olarak sağladığımız istihdamla binlerce kişiye iş fırsatı sağlıyor, makro düzeyde on binlerce ailenin geçimine katkı sunuyoruz. İlçemizdeki her yaştan ve kesimden hemşehrimize yönelik istihdam hizmeti vermenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi. - İSTANBUL