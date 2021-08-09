Bağcılar Belediyesi kentsel dönüşüm programına ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, kentsel dönüşüm programına ev sahipliği yaptı. Belediye'de yapılan toplantıda kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek olan bazı sitelerin durumu değerlendirildi.

Toplantıya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul Altyapı ve Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sezayi Köse, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mühendisler katıldı.

HAK SAHİPLERİ İLE UZLAŞMA VE PROJE TANITIM ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.

Toplantıda 2019 yılı ağustos ayında boşaltılan ve yıkımına başlanan Fatih Mahallesi'ndeki Demircan Sitesi ile riskli bölge ilan edilen Yenimahalle'deki Ece Sitesi'nin durumu görüşüldü. Yapılan sunumda projelerin mevcut durumu, detayları ve yapılması gerekenler konuşuldu. Toplantının sonunda site sakinlerini sevindirecek bir karar çıktığı belirtildi. Bağcılar Belediyesi, TOKİ ve Altyapı Kentsel Dönüşüm İl Müdürlüğü koordinasyonuyla hak sahipleri ile uzlaşma ve proje tanıtım çalışmalarına başlandı.