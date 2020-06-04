Bağcılar Belediyesi, korona virüs sürecinde iş imkanı sunuyor - Son Dakika

Bugüne kadar binlerce işsize iş imkanı sağlayan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, pandemi sürecinde de onlarca kişiye ekmek kapısı oldu. Kariyer Merkezi, tanınmış bir et restoranında çalışacak 30 kişiyi istihdam edecek. Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda yapılan mülakata katılanlardan aranan özelliklere uyanlar, yakında açılacak olan yeni şubede iş başı yapacak.



İşsizlere iş bulmak amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından 2012 yılında kurulan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, Kovid-19 sürecinde 30 kişiyi iş sahibi yapmak için bir program gerçekleştirdi. Türkiye'nin tanınmış işletmelerinden Köfteci Yusuf Restoran'ın personel talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR'la yapılan protokol çerçevesinde kayıt yaptıran ve kendilerine iş için öz geçmiş formu bırakanlarla irtibata geçti. Yetkililer tarafından telefonla ulaşılan 18-45 yaş arasında bin 200 kişiye davette bulunuldu.



Dönerci, bulaşıkçı ve temizlik görevlisi alınacak



Bu kapsamda Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda işveren firma olan Köfteci Yusuf Restoran'ın insan kaynakları birimi yöneticileriyle iş arayanlar bir araya geldi. Firma sorumluları başvuru yapanların dosyalarını inceledikten sonra onlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. Mülakata gelen 100 kişiden çoğunun korona virüs nedeniyle işlerini kaybedenler olduğu görüldü. İncelemenin ardından aranan kriterlere ve şartlara uyan 30 kişi restoranın yeni açılacak olan Merter'deki şubesinde dönerci, bulaşıkçı ve temizlik görevlisi olarak istihdam edilecek.



Evlerine ekmek götürmeleri her şeye değer



Korona virüs mağdurlarına desteklerini sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kariyer Merkezimiz normal günler de olduğu gibi pandemi sürecinde de işsiz hemşehirlerimize umut oluyor. Kurduğumuz sistemle birlikte işe yerleştirmeleri hızlı bir şekilde sağlıyoruz. Şu dönemde vatandaşların evine ekmek götürmesine vesile olmak için çalışıyoruz. Onların evine ekmek götürüp ailelerinin mutlu olduğunu görmek her şeye değer" dedi.



Çağırıcı, firmaların talebine göre işe alımların devam edeceğini belirtti. - İSTANBUL