Bağcılar Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.

Bağcılar Belediyesi Kovid-19 salgınında sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kafeterya ve benzeri yerlerin kapanmasıyla besin kaynağı bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı. Bu amaçla başta parklar olmak üzere ilçe genelinde kedi ve köpeklerin yoğunlukta olduğu yerlere yiyecek bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada insanları tehdit eden yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) sokak hayvanları da olumsuz etkilendi. Özellikle kafeteryaların kapatılması ve restoranlarda yoğunluğun azalması üzerine hayvanlar besin bulmakta zorlanmaya başladı.

Bağcılar'da bulunan sokak hayvanlarının ihtiyacını karşılamaya yönelik su ve mama temin eden Bağcılar Belediyesi, koronavirüsün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle bu yöndeki çalışmalarına yoğunluk verdi.

Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına yönelik mama dağıtımına başladı. Gün içinde belirlenen saatlerde park ile nostalji bahçelerinde mama ve su kapları görevlilerce temizlenerek dolduruldu.

Virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde görevliler kapları her gün birkaç defa doldurarak, sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda da ihyacı olan sokak hayvanlarına da görevli veterinerler tarafından yardım eli uzatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, salgın nedeniyle sokak hayvanlarının mağdur olmamaları için çalışmalarını artırdıklarını, mama dağıtımlarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 10:24 Kaynak: AA

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