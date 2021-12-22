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Bağcılar Belediyesi'nden El Halil Belediyesi'ne siber güvenlik eğitimi - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi'nden El Halil Belediyesi'ne siber güvenlik eğitimi

22.12.2021 15:26
Bağcılar Belediyesi'nden El Halil Belediyesi'ne siber güvenlik eğitimi

Bilişim ve güvenli internet konusunda ödüle sahip olan Bağcılar Belediyesi tarafından kardeş şehir El Halil Belediyesi'ne siber güvenlik eğitimi verildi.

Filistinli yetkililer, öğrendikleriyle El Halil Belediyesi'nde bilişim sistemini ve mobil uygulamasını hayata geçirecekler.

Bağcılar Belediyesi ile kardeş şehir Filistin'in El-Halil Belediyesi arasında Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi alanında eğitim programı düzenlendi. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü uzmanları ile El Halil Belediyesi Genel Sekreteri ve Bilgi İşlem yöneticileri bir araya geldi. Güvenli internet ve bilişim konusunda ödülleri bulunan Bağcılar Belediyesi'nin bilişim uzmanları tarafından Filistinli yöneticilere eğitim verildi.

Tecrübe paylaşımında bulunduk

İki gün süren program çerçevesinde katılımcılara; siber güvenlik, akıllı şehirler, bilgi teknolojileri alt yapıları ve mimarisi hakkında brifing sundu. Siber saldırıya maruz kalınmaması için yapılması gerekenleri, saldırılardan korunma yolları, mobil cihazlarda şifre, uygulama yüklemesi, kablosuz ağlar ve kod oluşturma işlemlerinin güvenilir şekilde yapılma yöntemleri gösterildi. Çalışmaları dosya halinde de alan Filistinli ekip, edindikleri bilgilerle El Halil'de belediyeye ait sistem kuracaklarını söyledi. Kardeş şehir El Halil'e önemli bir katkı sunduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Kurum olarak yerel yönetimler arasında öncü durumda olduğumuz bilişim konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunduk. Bu yararlı eğitim sayesinde Filistinli kardeşlerimizin de kendi sistemlerini kuracağına inanıyorum" dedi.

Eğitim sonunda katılımcı El Halil Belediyesi yöneticilerine sertifikaları takdim edildi.

Bağcılar Belediyesi'nden El Halil Belediyesi'ne siber güvenlik eğitimi

Bağcılar Belediyesi, Filistin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi'nden El Halil Belediyesi'ne siber güvenlik eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi'nden El Halil Belediyesi'ne siber güvenlik eğitimi - Son Dakika
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