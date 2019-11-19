Bağcılar Belediyesi'nden enerji tasarrufu hamlesi

Bağcılar Belediyesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin kamu sektörü üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemi çalışmalarına start verdi.



Bağcılar Belediyesi, 16 Ağustos 2019 tarihli ve 30860 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde; kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji maliyetlerinin kamu sektörü üzerindeki yükünün azaltılması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulamaların takip edilerek azami tasarrufun sağlanması amacıyla, Enerji Yönetim Sistemi Kurulu oluşturdu. Kurul, hizmet binaları ve parklardaki enerji (elektrik, su ve doğal gaz) kullanımlarını takip etmeye başladı.



Enerji tasarrufu hususunda farkındalığın artırılmasına yönelik düzenlenecek eğitimlerin ilki olarak da belediye tesislerindeki Enerji Yönetim Sistemi Sorumlularına bilinçlendirme eğitimi verildi. Eğitim toplantılarında; enerji tasarrufunun sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Enerji Yönetim Sistemi ile hizmet binalarına ilişkin enerji verimliliğini artırmaya yönelik rutin kontroller yapılıp enerji israfının önüne geçilmesi, olağan üstü kullanım durumlarının kontrol altında tutulması, israf noktalarının tespit edilerek önüne geçilmesi hedefleniyor.



"Enerji Yönetim Sistemini entegre yönetim sistemimize dahil edeceğiz"



Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, enerji harcamalarının azaltılması ve kontrol altında tutulması için TS EN ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemini önemsediklerini belirterek, "Belediyeye ait elektrik, su ve doğal gaz sayaçların bulunduğu her lokasyon (hizmet binası, tesis, park vb.) için çalışmalarımızı yürüterek Enerji Yönetim Sistemini entegre yönetim sistemimize dahil edeceğiz" dedi. - İSTANBUL