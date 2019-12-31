Bağcılar Belediyesi'nden hayat kurtaran stant - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi'nden hayat kurtaran stant

6 saat önce

Hayat kurtaran organ bağışına dikkat çekmeyi ve bağışçı sayısını artırmayı amaçlayan Bağcılar Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle belediye hizmet binasında stant kuruldu.

Bağcılar Belediyesi'nden hayat kurtaran stant, System.String[]

Hayat kurtaran organ bağışına dikkat çekmeyi ve bağışçı sayısını artırmayı amaçlayan Bağcılar Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle belediye hizmet binasında stant kuruldu. Personelin yoğun ilgi gösterdiği stantta sağlık görevlileri, organlarını bağışlamak isteyenlerin kayıtlarını yaptı.


Bağcılar Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü, nakil bekleyen çok sayıda insana umut olması amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi hizmet binasında "Kalbinize bir kez sorun hayat vermek ister mi?" temasıyla stant kuruldu. Sağlık görevlileri, standa uğrayan belediye çalışanlarına hem bilgi verdi hem de onların "Beyin ölümü nedir, tanısı nasıl konulur?", "Hangi organlarımı bağışlayabilirim?" ve "Dinen bir sakıncası var mı?" şeklinde yönelttiği soruları cevaplandırdı.


Bir organ bir can demek


İki gün kurulu kalan ve yoğun ilgi gören stantta, gönüllü olarak organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar, form doldurarak kayıtlarını yaptırdı. Ayrıca, vatandaşlara organ bağışıyla ilgili bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Hemşehrilerini organ bağışı yapmaya davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da bir organın bir can demek olduğu bilincinin herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini belirtti. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:24 Kaynak: İHA
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