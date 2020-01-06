Bağcılar Belediyesi'ne Ekrem İmamoğlu ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi'ne Ekrem İmamoğlu ziyareti - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi'ne Ekrem İmamoğlu ziyareti

7 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bağcılar Belediyesi'ne Ekrem İmamoğlu ziyareti, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilen toplantıda sunum eşliğinde ilçede devam eden projeler konuşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyeleri ile ortak masa toplantıları kapsamında bugün Bağcılar Belediyesi'ndeydi. İmamoğlu ve çalışma arkadaşları saat 10.00'da Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı tarafından karşılandı. Çağırıcı'nın makamındaki kısa süreli ağırlamanın ardından heyet, toplantı salonuna geçti. Başkan Çağırıcı'nın yaptığı sunumla ilçedeki devam eden projeler detaylı şekilde konuşuldu ve fikir alışverişi yapıldı.

BAĞCILAR BELEDİYESİ YENİ HİZMET BİNASI İNŞAATINI GEZDİLER

Toplantının ardından İmamoğlu, Çağırıcı ve beraberindekiler önce Bağcılar Belediyesi Yeni Hizmet Binası inşaatını ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nı gezip incelemelerde bulundu. İmamoğlu, Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nı da ziyaret ederek merkez hakkında bilgi aldı.


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Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:34 Kaynak: DHA
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