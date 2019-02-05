Bağcılar Belediyesi'ne Kalite Belgesi

Bağcılar Belediyesi, belgelendirme ve gözetim denetimleri sonucu, ISO 18295-1 belgesini almaya hak kazandı.

Bağcılar Belediyesi, belgelendirme ve gözetim denetimleri sonucu, ISO 18295-1 belgesini almaya hak kazandı.



Bağcılar Belediyesi, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002: 2014 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001: 2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminden Oluşan Entegre Yönetim Sistemi belgelerinin yıllık gerçekleşen bağımsız kuruluş denetimlerini geçerek, ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemi belgesini aldığını açıkladı.



Belediyeden yapılan açıklamada, bu çalışmalar doğrultusunda Çağrı Merkezi ve Sosyal Medya Kullanım Kılavuzları ile Başvuru Yönetim Merkezi Kılavuzları oluşturularak belediyeye yapılacak tüm başvurularda verilen hizmetlerin bir kalite standardına kavuşturulduğu bildirildi. Bununla birlikte ISO 27001: 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 22301: 2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ve TS 13298/T1 Elektronik Belge ve Arşiv Yönetim Sistemi çalışmalarının da yürütüldüğü aktarıldı.



"ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİMİZİ PERÇİNLEMİŞ OLDUK"



Vatandaş memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı amaçladıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, kazandıkları ISO 18295-1 belgesiyle ilgili, "Entegre Yönetim Sistemi çalışmaları kapsamında 4 kalite belgemizi yeniledik. 5. Kalite Belgemizi de alarak Entegre Yönetim Sistemimizi perçinlemiş olduk. Hizmetlerimizde toplam kalite yönetimi kültürü bizim için çok önemli. Bu kültürü tüm çalışanlarımıza benimseterek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte görev alan tüm personele katkılarından dolayı teşekkür ederim" dedi. - İstanbul

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