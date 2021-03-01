Bağcılar Belediyesi, Nevşehir'den 100 ton patates aldı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, Nevşehir'den 100 ton patates aldı

01.03.2021 09:56
Bağcılar Belediyesi, Nevşehir'den 100 ton patates aldı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi, patates üreticilerine destek olmak amacıyla Nevşehir'de patates üretimi yapan çiftçilerden 100 ton patates aldı.

Bağcılar Belediyesi, patates üreticilerine destek olmak amacıyla Nevşehir'de patates üretimi yapan çiftçilerden 100 ton patates aldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından patates üreticilerine destek olmak amacıyla Nevşehir'de bulunan patates üreticilerinden 100 ton patates alarak Bağcılar'da ihtiyaç sahiplerine patatesleri ulaştıracak. Bağcılar Belediyesi tarafından, Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Çardak köyünden, Derinkuyu ilçesine bağlı Kuyulutatlar ve Ürgüp ilçesine bağlı Şahinefendi köylerinde bulunan üreticilerden 100 ton patates aldı.

Çardak köyünde patates üreticisi olan Murat Hiçyılmaz, Bağcılar Belediyesine kendilerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederken bu uygulamanın diğer belediyelere de örnek olacağını ifade etti. Hiçyılmaz, "Çardak köyünde çiftlik ile uğraşıyorum. Çiftçilerin yanında olduğu için çiftçinin malını aldığı için Bağcılar Belediyesine teşekkür ediyoruz. Bağcılar Belediyesi Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla bizlere ulaştı ve depoda bulunan patateslerimi aldı. Çiftçinin malı israf olmadı. Hem tüketiciye hızlı bir şekilde ulaştı hem de üreticiyi mağdur etmedi. Bağcılar Belediyesi malımızı pazarlamamız için bize destek oldu bu tür çalışmaların devamını diliyoruz. Bu hareketin diğer belediyelere de örnek olmasını istiyoruz" dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan bu uygulamanın kendilerini çok memnun ettiğini ifade eden Rıfat Ceylan ise açıklamasında, "Bağcılar Belediyesine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tarım Kredi Kooperatifi aracılığıyla Bağcılar Belediyesi bize ulaşarak patateslerimizi aldı. Çiftçilerimizin ve bizlerin patateslere çöpe gitmeden tüketiciye ulaşmış oldu. Bağcılar Belediyesinin bu davranışı diğer belediyelere örnek olsun" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Bağcılar Belediyesi, Nevşehir'den 100 ton patates aldı
Bağcılar Belediyesi, Nevşehir'den 100 ton patates aldı
Bağcılar Belediyesi, Nevşehir'den 100 ton patates aldı
Bağcılar Belediyesi, Nevşehir'den 100 ton patates aldı
Bağcılar Belediyesi, Nevşehir'den 100 ton patates aldı
Bağcılar Belediyesi, Nevşehir'den 100 ton patates aldı
Bağcılar Belediyesi, Nevşehir'den 100 ton patates aldı
Bağcılar Belediyesi, Nevşehir'den 100 ton patates aldı
Bağcılar Belediyesi, Nevşehir'den 100 ton patates aldı

Bağcılar Belediyesi, Derinkuyu, Nevşehir, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi, Nevşehir'den 100 ton patates aldı - Son Dakika


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