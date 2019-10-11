Bağcılar belediyesi'nin 2020 – 2024 stratejik planı oy birliğiyle kabul edildi

BAĞCILAR Belediyesi'nin 2020-2024 yılları için hazırladığı Stratejik Plan ve 2020 yılı Performans Programı belediye binasındaki meclis salonunda görüşüldü. Meclis üyeleri de belediye tarafından hazırlanan ve 2020-2024 yıllarını kapsayan stratejik plan belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Bağcılar Belediyesi'nin 2020-2024 yılları için hazırladığı projeleri içeren Stratejik Plan ve 2020 Yılı Performans Programı belediye binasındaki meclis salonunda görüşüldü. Açılış konuşmasında Barış Pınarı Harekatı'na değinen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak güney sınırımızın hemen altını barış koridoru haline getirecek ve yurtlarından uzakta yaşamak zorunda kalan Suriyelilerin tekrar evlerine dönmelerine vesile olacaktır. Aziz milletimizin duaları son yüzyılın en büyük operasyonu olan Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğimizle olacaktır. Allah şanlı kahraman ordumuzu muzaffer eylesin" dedi.

27 HEDEFE YÖNELİK 110 ANA FAALİYET

31 Mart 2019 Mahalli Yerel Seçimleri ile birlikte yeni bir dönemin kapılarının açıldığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Seçimlerden hemen sonra çalışmasına başladığımız 2020 – 2024 Stratejik Planı, 2020 Yılı Performans Programı ve 2020 Mali Yılı Bütçe Taslağı'nı tamamlamış bulunuyoruz. Gönül Belediyeciliği anlayışıyla kaynaklarımızı etkili ve verimli bir şekilde kullanarak çevre, şehircilik, kentsel dönüşüm, altyapı, eğitim, sağlık, spor ve toplumsal uyum gibi çalışmalarımızla ilklere imza atmayı sürdürüyoruz. Doğaya, insana ve tüm canlılara saygılı olmayı, ahlaki ve kültürel değerlere bağlılığı, iç ve dış paydaşlarla etkin yönetişim anlayışını, her kesime eşit ve adil hizmet sunumunu, güven ve memnuniyet odaklı hizmet prensibini temel ilkelerimiz olarak görmekteyiz. Stratejik Planımızda yer alan, 8 amacımızın 27 hedefine yönelik 110 ana faaliyeti planlamış bulunuyoruz. Stratejik planımızda hedeflenen faaliyet ve projelerimizin, Bağcılar halkının beklentilerini karşılayacağına, yaşam kalitesini daha da yükselteceğine ve kolaylaştıracağına inanıyorum. Projelerimizin başarıya ulaşması, sunduğumuz hizmetlerin insanlarımızın takdirini ve beğenisini kazanması, önceki Stratejik Planlarımızı en iyi şekilde değerlendirdiğimizin nişanesidir" dedi. 2020-2024 Stratejik Planı, 2020 Performans Programı ve 2020 Bütçesi Bağcılar Belediye Meclisi'nde, oy birliğiyle kabul edildi.