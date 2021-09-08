"EVA Team" elektrikli araç projesine ödül - Son Dakika

Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin "EVA Team" isimli elektrikli araç projesi, "Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda "Elektromobil Performans" kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ana sponsor olduğu "EVA Team" projesi, TÜBİTAK'ın Teknofest kapsamında düzenlediği "Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları"nda ödüllendirildi.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, amaçlarının öğrencileri geleceğin teknolojisine hazır hale getirmek olduğunu ifade etti.

Başarının, Türkiye açısından önemli bir adım olduğunu belirten Prof. Dr. Erhan, TÜBİTAK ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere ön ayak olan herkese tebriklerini iletti.

"Çalışkan öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimize elimizden gelen desteği vereceğiz"

Altınbaş Üniversitesi Elektrikli, Otonom ve İnsansız Araçlar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Baştürk de 3 yıl önce kurulan bir takım olduklarını belirterek, "İlk yılda üçüncülük ödülü almıştık, sonraki yıllarda da çalışmalarımıza devam ettik." ifadesini kullandı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise üniversitesi ile değerli projeleri ortaklaşa gerçekleştirdiklerini işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bilim üretme aşamasını başarıyla sürdüren akademik kadroya ve öğrencilerimize her zaman inandık ve güvendik. Başarılarının devamını diliyorum. Her zaman yetenekli, zeki ve çalışkan öğrencilerimizle onlara refakat eden öğretim üyelerimize elimizden gelen desteği vereceğiz. Altınbaş Üniversitemizi başarılarından dolayı tebrik ediyorum."