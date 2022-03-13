Bağcılar Belediyesi'nin kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Bağcılar Belediyesi'nin kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdü

13.03.2022 11:08
Bağcılar Belediyesi'nin kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdü

Meteoroloji'den 'turuncu' alarmın verilmesiyle hazırlıklarını tamamlayan Bağcılar Belediyesi, 78 araç ve 575 kişilik ekibin gece boyu kar temizleme çalışmalarına devam etti.

Meteoroloji'den 'turuncu' alarmın verilmesiyle hazırlıklarını tamamlayan Bağcılar Belediyesi, 78 araç ve 575 kişilik ekibin gece boyu kar temizleme çalışmalarına devam etti.  22 mahallede konuşlanan Karla Mücadele Timi, küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yolların kapanmasının önüne geçerken, Belediye Başkanı Çağırıcı da tuzlama aracını kullanarak ekiplere eşlik etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günler öncesinden uyarısını yaptığı Sibirya kökenli Aybar kar fırtınası dün akşam saatlerinde İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Her geçen dakika tipiye dönüşen yağışa karşı Bağcılar Belediyesi ekipleri de teyakkuza geçti. 9 Mart'tan beri hazır olan Karla Mücadele Timi, 22 mahallede önceden belirlenen kritik noktalarda 78 araç ve 575 kişilik kadro ile küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarını yaptı.

Buz tutma olasılığı olan yerler, meydanlar ve bağlantı noktaları başta olmak üzere ara sokaklara kadar ilçenin bütün noktalarına kısa sürede ulaşıldı. Fırtınaya rağmen özveriyle çalışan görevliler, yolların kapanmasına ve ilçe sakinlerinin zarar görmesine izin vermedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz de sahaya inip ekiplerin yanında çalışmalara destek verdi. Çağırıcı sürücü koltuğuna oturduğu küreme ve tuzlama aracıyla sokakları dolaştı.

"BAŞARILI BİR SINAV VERDİK"

Kar İstanbul'u terk edene kadar sahada olacaklarını söyleyen Çağırıcı, "Zor bir akşam geçirdik, ancak belediye olarak Aybar kar fırtınasına karşı başarılı bir sınav verdik. Mesai arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. İlçemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Hemşehrilerimiz huzur ve güven içinde olsunlar. Biz 24 saat görev başında olacağız" dedi.


Bağcılar Belediyesi'nin kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdü
Bağcılar Belediyesi'nin kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdü
YORUMLAR
500
İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı...O anlar kamerada Servis aracına çarpmamak için yön değiştiren araç beton bloka çarptı...O anlar kamerada

Bağcılar Belediyesi, Meteoroloji, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi'nin kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdü - Son Dakika


Son Dakika
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
10:17 Taksici dehşeti yaşattı! İşte o anlar anbean kamerada
10:14 Rusya Kiev'den tahliye edilen sivilleri vurdu, 7 kişi yaşamını yitirdi.
10:11 Rusya- Ukrayna savaşında gözler Kiev'e çevrildi!
10:00 Merve Boluğur karda güneşlenirken poz verdi! Pozlarının altına koyduğu emojiler dikkat çekti
09:48 Meteoroloji karın biteceği günü açıkladı! İşte yanıtı
09:11 İstanbul güne bembeyaz karla başladı! Meteoroloji uyarılarına devam ediyor
08:36 Denetim yapan polislere davranışı herkesi şaşırttı! Kendi alkolmetresine üfledi
08:29 İnternet, cep telefonu abonelikleri hakkında yeni düzenleme: Açma kapama parası artık ödenmeyecek
08:13 Önce kartopu oynadılar ardından silahlı gruplar çatıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 11:13:37. #1.13#
SON DAKİKA: Bağcılar Belediyesi'nin kar temizleme çalışmaları aralıksız sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement