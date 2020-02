Bağcılar Belediyesi, öğrenciler için "Hitabet ve Etkili Konuşma Sanatı" konulu söyleşi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağcılar'daki Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa konuk olarak katılan CNN TÜRK haber sunucusu Başak Şengül, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Mesleki tecrübelerini paylaşarak, etkili konuşma sanatı hakkında bilgi veren Şengül, öğrencilere diyaframdan nefes alma çalışması yaptırdı.

Etkili konuşmanın gerek iş, gerekse sosyal hayatta birçok kapıyı açtığını dile getiren Şengül, "Başarının önemli anahtarlarından biri de budur. En önemli mesele, sesi ve harfleri doğru çıkarabilmek ve konuşurken anlamlı cümleler kurabilmek. Bunun yolu bol bol kitap okumak. Yani kelime haznenizi geliştirebilmek önemli. Ses sağlığı için de bol bol ılık su için ancak konuşma öncesi kahve içmeyin." tavsiyesinde bulundu.

Etkili konuşmanın sadece dilden ibaret olmadığını belirten Şengül, yapılan son çalışmaları hatırlatarak birinin karşısındaki kişi hakkında 7 saniye içinde fikir sahibi olabildiğini kaydetti. Kıyafetten nasıl görünüldüğüne kadar birçok unsurun önemli olduğunun altını çizen Şengül, "Gülümsemeyi asla unutmayın." dedid.

Gençlerin gelecekle ilgili plan yapmasının önemli olduğunu vurgulayan Şengül, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bugün yaptığınız işler on yıl sonra ortada olmayabilir. Sizi neler bekliyor? Hangi meslekler daha parlak olacak diye bakın ve inceleyin. Şu andan itibaren başka seçeneğiniz yoksa çok çalışın. 'Ne yaparsam, yaptığım işi sevebilirim?' diye sorun. Herkes çok para kazanma derdinde. Para lazım ama her şey değil. O yüzden para kazanacağım diye bir yola girerseniz her gün işe giderken ayaklar geri geri gider. Ne yaparken keyif alacaksanız onu düşünün."