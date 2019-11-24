Bağcılar Belediyesi öğretmenleri meslektaşları için konser verdi

BAĞCILAR Belediyesi Bilgi Evleri öğretmenler korosu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla meslektaşları için Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nde konser verdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri Müzik Kulübü öğretmenleri konser verdi. Bu amaçla ilçe genelindeki 17 Bilgi Evi'nde görev yapan öğretmenler Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi'nde bir araya geldi.

Sahneye alkışlar eşliğinde çıkan 21 kişilik Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğretmenleri korosu, müzik öğretmeni şef Erdal Şahin yönetiminde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirdi. Müziğin ritmine kendini kaptıran öğretmenler de korodaki arkadaşlarına eşlik ederek keyifli dakikalar yaşadı. Davetliler, söylenen türkü ve şarkılarla hem yorgunluklarını atıp moral depoladı hem de doyasıya eğlendi.

Konuk öğretmenler, saz ekibi ve koro üyelerinden oluşan meslektaşlarına kendilerine sundukları müzik ziyafetinden dolayı teşekkür etti.