Bağcılar Belediyesi Okçuluk Takımı, Bedensel Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda ikinci oldu - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Okçuluk Takımı, Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

???????Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası, 8-11 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. Müsabakaya, antrenör Murat Öz ve sporcular Yasemin Keskin, Bircan Çiçek, Ahmet Avşar'dan oluşan Bağcılar Belediyesi Okçuluk Takımı da katıldı.

Zorlu turnuvaya hazırlanan sporcular, Makaralı Yay Mix Takım klasmanında Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, dereceye giren okçuluk takımını tebrik ederek, sporcuların emeklerinin karşılığını almasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sporcular da desteklerinden dolayı Çağırıcı'ya teşekkürlerini iletti.