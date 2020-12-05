Liseli gençler pandemi sürecinin hikayesini yazdı - Son Dakika

Liseli gençler pandemi sürecinin hikayesini yazdı

05.12.2020 14:44
Liseli gençler pandemi sürecinin hikayesini yazdı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu'nun girişimiyle liseler arasında düzenlenen "Pandemi Sürecinde Bireysel Duyarlılık ve Birlikte Hareket" konulu yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu'nun girişimiyle liseler arasında düzenlenen "Pandemi Sürecinde Bireysel Duyarlılık ve Birlikte Hareket" konulu yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. Başarılı öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Gençlerimizin hem virüs konusundaki bilgisi hem de edebiyattaki başarısı bizim geleceğe olan güvenimizi artırdı" dedi.

Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Projesi'nin girişimiyle pandemi sürecine ve herkesi derinden etkileyen salgına dikkat çekmek amacıyla bir yarışma düzenledi. Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle liseler arasında gerçekleşen "Pandemi Sürecinde Bireysel Duyarlılık ve Birlikte Hareket" temalı öykü yarışması yoğun ilgi gördü.

Hepsi birbirinden değerli eserler arasında yapılan değerlendirme sonucunda; "Virüsü Hafife almanın Ağır Bedeli" adlı öyküsüyle Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Ali Karanfil birinci, "Karanlıktan Aydınlığa" isimli öyküyle Dündar Uçar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serhat Karaduman ikinci ve "Meşalenin Gölgesinde" adlı öyküsüyle de Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi öğrencisi Ayça Hatice Gül üçüncü oldu.

"GELECEĞE OLAN GÜVENİMİZ ARTTI"

Dereceye giren öğrencileri kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Gençlerimizin hem virüs konusundaki bilgisi hem de edebiyattaki başarısı bizim geleceğe olan güvenimizi artırdı. Birbirinden güzel öyküleriyle yarışmamıza katılan, emek veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Pandemi nedeniyle tören düzenlenemezken ödüller, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde öğrencilerin evine götürüldü.


Liseli gençler pandemi sürecinin hikayesini yazdı
Liseli gençler pandemi sürecinin hikayesini yazdı
Liseli gençler pandemi sürecinin hikayesini yazdı
Liseli gençler pandemi sürecinin hikayesini yazdı
Liseli gençler pandemi sürecinin hikayesini yazdı
Liseli gençler pandemi sürecinin hikayesini yazdı

Milli Eğitim Müdürlüğü, Bağcılar Belediyesi, Lokman Çağırıcı, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Liseli gençler pandemi sürecinin hikayesini yazdı - Son Dakika


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