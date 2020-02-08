Bağcılar Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bıraktı.

Bağcılar Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına yiyecek bıraktı. Sokak hayvanlarının merhamete muhtaç olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sahipsiz, sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek" dedi.


Havaların soğumasıyla birlikte özellikle sokak hayvanları için zor günler başladı. Sokak hayvanları bu soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta sıkıntı yaşıyor ve açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bağcılar Belediyesi de kış şartlarına maruz kalan, sahipsiz sokak hayvanlarına, kuru mama ve yemekle beslenme desteği veriyor. Bu amaçla ekipler, başta nostalji bahçeleri ve parklar olmak üzere ilçe genelinde tespit edilen noktalara araçlarla mama paketleri götürüyor. Ardından da kedi ve köpek mamaları buralardaki kutuların içine koyuyorlar. Sokak hayvanları kendileri için bırakılan yiyeceklerden yiyerek gıda ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bu uygulama kış boyunca belli periyodlarla özverili bir şekilde sürdürülüyor.


Sokak hayvanlarının mağdur olmamaları için gereken özeni gösterdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sokak hayvanları bizim can dostlarımız. İyi bir yaşam sürmek onların da en doğal hakkı. Özellikle kar yağdığında yiyecek bulmak sokak hayvanları için mümkün olmuyor. Onların bu olumsuz havalarda susuz ve aç kalmamaları için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Sahipsiz, sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz kış mevsimi boyunca sokak hayvanlarını beslemeye devam edecek. Dostlarımızın sevgiye ve merhamete muhtaç olduğunu unutmayalım" diye konuştu.


Çağırıcı, tüm vatandaşları da evin önünde, işyerinin yanında veya sokakta gördüğü sahipsiz hayvanlara destek olmaları konusunda duyarlı olmaya çağırdı. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:06 Kaynak: İHA
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