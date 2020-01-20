Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 34 sporcu kış izci kampına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 34 sporcu kış izci kampına katıldı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 34 sporcu kış izci kampına katıldı

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü üyesi 34 öğrenci, yarıyıl tatilinde kış şartlarında yaşamayı öğreniyor.

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü'nden 34 sporcu kış izci kampına katıldı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü üyesi 34 öğrenci, yarıyıl tatilinde kış şartlarında yaşamayı öğreniyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Spor Kulübü'nden 34 sporcu, Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından 18 Ocak-25 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Bolu Aladağ İleri Düzey Kış İzci Kampı'na katıldı.

İnternet, telefon gibi teknolojik aletlerin kullanmasının yasak olduğu tesislerde katılımcılar, sanal yoğunluktan uzaklaşarak yüz yüze iletişim imkanı buluyor. 11-15 yaş arasındaki izciler, ağır kış şartları altında hayatlarını idame ettirme becerileri kazanıyor. Liderlerin öncülüğünde öğrencilere ilk yardım, arama-kurtarma, karda çadır kurma, iglo yapma, kızakla kaymak, dağcılık, balta kullanma, odun kırma, ateş çeşitlerini öğrenme, ateş yakma, soba yakma, iz takibi ve yön bulma eğitimi veriliyor. Gündüzleri eğitimle geçiren izciler, akşamları kamp ateşi etrafında sohbet ediyor, müzik eşliğinde şarkılar söyleyip eğleniyor.

Çocukların izcilik kampında hayatı öğrendiğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Çocuklarımız karne tatilini en yararlı şekilde kamplarda değerlendiriyorlar. Kamp sayesinde hem sosyalleşiyorlar hem de öz güven kazanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye İzcilik Federasyonu, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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