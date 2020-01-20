Bağcılar Belediyesi sporcuları, Wushu Kung Fu Şampiyonası'na damga vurdu - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi sporcuları, Wushu Kung Fu Şampiyonası'na damga vurdu

6 saat önce

19 ülkeden 960 sporcunun mücadele ettiği 4. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi sporcuları, büyük bir başarıya imza attı.

Bağcılar Belediyesi sporcuları, Wushu Kung Fu Şampiyonası'na damga vurdu, System.String[]

19 ülkeden 960 sporcunun mücadele ettiği 4. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Bağcılar Belediyesi sporcuları, büyük bir başarıya imza attı. Zorlu rakiplerini yenen 4 sporcu altın madalya kazandı.

"Bir Kuşak Bir Yol İpek Yolu" projesi kapsamında Ankara'da 4. Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası düzenlendi. 19 ülkeden 960 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi'nden 5 sporcu yer aldı.

4 SPORCU ALTIN MADALYA KAZANDI

6 gün süren müsabakalarda sporcular dereceye girebilmek için ter döktü. Zorlu geçen mücadeleler sonucunda Bağcılar Belediyesi Wushu Kung Fu sporcuları, çok önemli başarı elde etti. Bağcılar'dan katılan 5 sporcudan Süleyman Ay, Rabia Andıç, Yunuscan Hergül ve Faruk Andıç birinci olarak altın madalya kazandı.

"HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR"

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da sporcuları makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Çağırıcı, "Bağcılarımızın gençleri sporda özellikle yetenekliler. Sporcularımız yurt içinde ve yurt dışında katıldıkları bütün turnuvalarda dereceyle dönüyorlar. Biz de çocuklarımıza, gençlerimize her türlü desteği veriyoruz. Bağcılar halkı her şeyin en güzelini hak ediyor" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:56 Kaynak: DHA
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