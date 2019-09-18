Bağcılar Belediyesi TEKNOFEST'e 7 projeyle katıldı

Bağcılar Belediyesi, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılan Türkiye'nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'e 7 projeyle katıldı.



Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) açılışı dün yapıldı. Festivale Bağcılar Belediyesi de 7 projeyle katıldı. Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi ve Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, festivalde hem hünerlerini sergiliyor hem de yarışıyor. Öğrenciler, "Dijital Su Sigortası", "Uyurgezmem", "Kazandıran Üstgeçit", "Kamuflaj Bileklik", "Tanıyan Teknoloji", "Engel (SİZ) Işık" ve "Newton'un Kaskı 4.0" isimli projeleriyle teknoloji meraklılarının karşısına çıktı.



Projelerden "Uyurgezmem" projesiyle uyurgezerlik sonucu oluşabilecek istenmeyen durumları en aza indirmek hedeflenirken, "Kamuflaj Bileklik" ile hayvan hırsızlığının önüne geçilmesi, "Newton'un Kaskı 4.0" ile trafik kazalarında sürücünün güvenliğinin, "Tanıyan Teknoloji" ile de bebek arabalarında güvenliğin sağlanması amaçlanıyor. Çocuklar festivale gelen vatandaşlara projeleri hakkında bilgi verdi.



"Çocuklarımızı burada görmek bize umut veriyor"



Öte yandan çocukları Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yalnız bırakmadı. Öğrencileri stantlarında ziyaret eden Başkan Çağırıcı, sohbet edip onlara moral verdi. Yarışmacılara başarılar dileyen Çağırıcı, "Çocuklarımızı buralarda görmek ülkemiz ve milletimiz adına bize umut veriyor. Projeleri inceledik ve hepsiyle gurur duyduk. Dinamik, genç ve enerjik bir nüfusa sahip olan ülkemizin teknolojide çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi. - İSTANBUL