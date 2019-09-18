Son Dakika Haberleri: Bağcılar Belediyesi TEKNOFEST'e 7 projeyle katıldı
Son Dakika Güncel Haber

Bağcılar Belediyesi TEKNOFEST'e 7 projeyle katıldı

55 dakika önce

Bağcılar Belediyesi, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılan Türkiye'nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'e 7 projeyle katıldı.

Bağcılar Belediyesi TEKNOFEST'e 7 projeyle katıldı, System.String[]

Bağcılar Belediyesi, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda açılan Türkiye'nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'e 7 projeyle katıldı.


Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) açılışı dün yapıldı. Festivale Bağcılar Belediyesi de 7 projeyle katıldı. Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi ve Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, festivalde hem hünerlerini sergiliyor hem de yarışıyor. Öğrenciler, "Dijital Su Sigortası", "Uyurgezmem", "Kazandıran Üstgeçit", "Kamuflaj Bileklik", "Tanıyan Teknoloji", "Engel (SİZ) Işık" ve "Newton'un Kaskı 4.0" isimli projeleriyle teknoloji meraklılarının karşısına çıktı.


Projelerden "Uyurgezmem" projesiyle uyurgezerlik sonucu oluşabilecek istenmeyen durumları en aza indirmek hedeflenirken, "Kamuflaj Bileklik" ile hayvan hırsızlığının önüne geçilmesi, "Newton'un Kaskı 4.0" ile trafik kazalarında sürücünün güvenliğinin, "Tanıyan Teknoloji" ile de bebek arabalarında güvenliğin sağlanması amaçlanıyor. Çocuklar festivale gelen vatandaşlara projeleri hakkında bilgi verdi.


"Çocuklarımızı burada görmek bize umut veriyor"


Öte yandan çocukları Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yalnız bırakmadı. Öğrencileri stantlarında ziyaret eden Başkan Çağırıcı, sohbet edip onlara moral verdi. Yarışmacılara başarılar dileyen Çağırıcı, "Çocuklarımızı buralarda görmek ülkemiz ve milletimiz adına bize umut veriyor. Projeleri inceledik ve hepsiyle gurur duyduk. Dinamik, genç ve enerjik bir nüfusa sahip olan ülkemizin teknolojide çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, İstanbul, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ağustos'ta konut satışları yüzde 5,1 arttı
İstanbul merkezli yaşa dışı bahis operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı TEKNOFEST İstanbul ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor AK Parti'den istifa eden Özden: Oğluma Tayyip adını verdiğime pişmanım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 11:26:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bağcılar Belediyesi TEKNOFEST'e 7 projeyle katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]