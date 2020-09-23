Bağcılar Belediyesi ve hükümet konağına HES koduyla giriş yapılıyor - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında bazı kamu kurumlarına girişte getirilen Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması Bağcılar Hükümet Konağı ve Bağcılar Belediyesinde başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki kaymakamlık, nüfus, milli eğitim, tapu sicil, tarım, sosyal hizmetler ve seçim müdürlükleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yer aldığı Bağcılar Hükümet Konağı binasına ilçe sakinleri tek tek alınıyor.

"Açık Kapı" adı verilen danışma bölümünde karşılanan vatandaşların HES uygulaması ile SMS veya e-devlet üzerinden aldıkları kod sorgulanıyor.

Belediyenin Güneşli Mahallesi'ndeki hizmet binasında da HES uygulaması iki aşamalı hayata geçirildi.

HES kodu sorgulaması yapılan ve risk taşımadığı tespit edilen kişiler, x-ray cihazından geçtikten sonra işlem yapacakları birime gidiyor. HES kodu olmayanlara ise görevli personel tarafından yardımcı olunarak kod alınıyor.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, vatandaşlara HES kodu uygulaması konusunda hassasiyet göstermeleri ricasında bulunarak, "Salgınla mücadele konusunda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Artık HES kodu sayesinde riskli durumlar ortadan kalkıyor. Hemşehrilerimiz güvenli bir şekilde işlemlerini yapabilecekler." ifadelerini kullandı.