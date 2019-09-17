Son Dakika Haberleri: Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-fu takımı İstanbul şampiyonu oldu
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Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-fu takımı İstanbul şampiyonu oldu

59 dakika önce

Bağcılar Belediyesi sporcuları, Wushu Kung-fu Minik Yıldızlar İstanbul İl Şampiyonası'da 10 altın, 9 gümüş, 6 bronz madalya kazandı.

Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-fu takımı İstanbul şampiyonu oldu, System.String[]

Bağcılar Belediyesi sporcuları, Wushu Kung-fu Minik Yıldızlar İstanbul İl Şampiyonası'da 10 altın, 9 gümüş, 6 bronz madalya kazandı.


Wushu Kung-fu Minik Yıldızlar İstanbul İl Şampiyonası, 13-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlendi. 52 kulüpten 450 sporcunun yer aldığı turnuvaya Bağcılar Belediyesi Wushu Kung-fu takımından 31 sporcu katıldı. 3 gün süren turnuvada Bağcılar Belediyesi yıldız sporcuları büyük bir başarıya imza attı.


Bağcılarlı minik yıldızlardan 10'u il birincisi olarak altın, 9'u il ikincisi olarak gümüş, 6'sı da üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da İstanbul şampiyonu olan sporcuları tebrik edip bundan sonraki turnuvalarda başarılar diledi. - İSTANBUL

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:36 Kaynak: İHA
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