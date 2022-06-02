Bağcılar Belediyesince "Uçurtma Şenliği" düzenlendi

Bağcılar Belediyesince, 23. Geleneksel Çevre Etkinlikleri kapsamında "Uçurtma Şenliği" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mahmutbey Mahallesi'ndeki şenliğe çocuklar yoğun ilgi gösterirken, davetliler doyasıya eğlendi.

Etkinlikte çocukların arasına giren Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, onların yüzünü boyadıktan sonra birlikte uçurtma uçurdu.

Geleceğe sahip çıkmanın temiz bir çevreyle mümkün olduğunu belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Çevremizi de çocuklarımızın geleceği kadar korumamız gerekiyor. Böyle etkinlikler, çocuklarımızın hem keyifli olmalarını hem de gelecek dönemlerde çevreyle ilgili daha duyarlı olmalarını sağlayacak. Çevremize sahip çıkmamız ve onu korumamız gerektiğine, bunun yanında var olan yeşilliklerimizi de artırmamız gerektiğine vurgu yapıyoruz."

Etkinlikte, minikler belediye tarafından ücretsiz dağıtılan uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Farklı kategorilerdeki yarışmalarda dereceye girenler bisikletle ödüllendirildi.