Son Dakika Haberleri: Bağcılar Belediyesinde kağıt kullanımı ortadan kalktı
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Bağcılar Belediyesinde kağıt kullanımı ortadan kalktı

35 dakika önce

PTT ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarını kullanmaya başlayan Bağcılar Belediyesi, sistem sayesinde kağıt kullanımını ortadan kaldırdı.

Bağcılar Belediyesinde kağıt kullanımı ortadan kalktı, System.String[]

PTT ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter uygulamalarını kullanmaya başlayan Bağcılar Belediyesi, sistem sayesinde kağıt kullanımını ortadan kaldırdı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamada belediye e-dönüşüm hizmetlerine e-fatura ile devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesiyle (BKMYBSP) merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerine yönelik e-fatura, e-tahsilat, e-teminat ve e-belge gibi mali yönetim uygulamalarının yerel yönetimlere uygulanması kapsamında Bağcılar Belediyesi e-faturaya geçti.

Bağcılar Belediyesi ile PTT A.Ş arasında e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter hizmetleri ile ilgili iş birliği protokolü kapsamında, ilk defa bir yerel yönetim e-fatura uygulamasına başladı.

Yapılan açıklamada projeyle, kağıda dayalı süreçlerin ortaya çıkardığı zorlukların ortadan kaldırılması, harcama yönetim sistemi süreçlerinde kontrol düzeyinin arttırılması, yerel yönetimlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında izlenen yolla yapılacak harcamaların tamamının elektronik ortamda takip edilebilirliği, raporlanması, tasarruf ve mali işlemlerin daha hızlı yerine getirilmesi, e-dönüşüm sürecinin hızlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Uygulamanın birçok kolaylık sağladığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başta e-devlet kapısı hizmetleri olmak üzere, e-imza, mobil-imza, e-yazışma, e-arşiv ve KEP gibi önemli uygulamalarının yanında e-fatura, e-arşiv fatura, e- defter hizmetlerini sistemine entegre eden Bağcılar Belediyesi, bu çalışmayla birlikte elektronik ortamda oluşturulan faturaların güvenli ve hatasız şekilde dolaşımını sağlıyor. Tedarikçiler tarafından düzenlenecek olan e-faturalar doğrudan belediyenin sistemine ulaşacağından, faturaların kaybolması, geç gelmesi gibi sıkıntılar ortadan kalkarken; zaman ve işgücü israfının önüne geçiliyor ve kağıt kullanımının da ortadan kalkmasıyla doğaya katkı sağlanıyor."

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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